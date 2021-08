Le jeton du PSG monte en flèche ! Et l’annonce que Messi négocie avec l’équipe influence

Lionel Messi, l’un des footballeurs les plus reconnus au monde, déplace involontairement les marchés. Depuis, avec des mots simples, il a fait perdre et gagner des milliers de dollars aux commerçants du marché de la crypto. Pour le montrer, il suffit d’évaluer les performances du jeton BAR après son retrait, et l’absurdité à la hausse du jeton PSG au moment même où il a annoncé qu’il négociait avec l’équipe.

De plus, il a souligné qu’il y a une possibilité qu’il les prenne en compte. Et quelques heures plus tard, l’actif numérique de l’équipe de football a augmenté, passant de moins de 30 $ à son niveau actuel ; exactement 53 $ et enregistrant un profit quotidien de 26,23% selon CoinMarketCap.

Messi négocie avec le Paris Saint Germain et le jeton du PSG monte en flèche

Sur le site EnQuéInvertir.com, ils ont publié que Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone avec son record de buts au club de sport. Cela s’est produit après avoir refusé de signer le contrat qui le mettrait à jouer pour la saison suivante. Là, le joueur a souligné qu’il ne signera pas le contrat pour des raisons économiques et structurelles. Bien que l’événement ait suscité une vague d’attention envers l’ancien attaquant barcelonais.

Et selon ses propres déclarations, depuis lors, il a reçu d’innombrables appels avec des opportunités de jouer la saison prochaine, mais aucun d’entre eux n’a attiré l’attention de l’athlète ; sauf proposition de l’équipe du Paris Saint Germain ; l’équipe de jetons du PSG. Lors de la conférence qui a eu lieu dimanche dernier, il a répondu à une question.

Là, il a répondu qu’il parlait avec ceux du PSG. Ses mots exacts étaient :

Lorsque la déclaration est sortie, j’ai reçu de nombreux appels et plusieurs clubs étaient intéressés. Et rien, je n’ai toujours rien de fermé, mais nous parlons. Lionel Messi.

Au moment où la nouvelle a été révélée, le token fan de l’équipe du Paris Saint Germain a immédiatement augmenté. Mais combien de temps cette hausse va-t-elle durer ?Est-il possible que nous assistions à une correction ?Ci-dessous je vais vous donner les détails et les prévisions du jeton PSG pour cette semaine.

A quoi peut-on s’attendre cette semaine ?

Dans le graphique de 2 heures, il est possible de remarquer comment la domination des taureaux a fait monter le prix du jeton PSG. Cependant, nous constatons un faible volume de transactions ; fait qui permet de savoir qu’une correction du prix approche.

De plus, l’indice de force relative se situe dans les territoires de surachat ; ce qui confirme également la correction et indique à son tour que le prix doit entrer dans des niveaux neutres.

À ce moment-là, il est possible que nous trouvions le support qui se situe à 44 $.

Analyse du jeton PSG dans une temporalité de 2 heures. Source : TradingView.

Là, les taureaux devront défendre ces niveaux, car si nous les perdons, il est possible que nous voyions le jeton du PSG revenir à 40 $, et dans le pire des cas dans le support qui est à 30 $. S’ils résistent aux ours, nous assisterons à un rallye à 56 $. De plus, il est important de rappeler que Messi ne s’est pas encore présenté à Paris pour la rencontre avec le PSG.

Nous suggérons une extrême prudence lors de la négociation et assurons toujours le profit.

En cas de rencontre, il est possible que le FOMO augmente d’utilisateurs et que le prix dépasse la résistance qui se situe à 60$. Cependant, comme on peut le voir dans les bandes de Bollinger, la volatilité est élevée et nous devons être prudents avec les opérations. Depuis, il est également possible que Lionel Messi rejette le contrat avec l’équipe et que le prix retombe sur les supports précités.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

