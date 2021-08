Le jeton FUN du pionnier du jeu décentralisé lance DPLAY Casino ⋆ Crypto new media

in

24 août 2021, Douglas, île de Man—FUNToken.io a annoncé le lancement de DPLAY.Casino en tant que premier casino autonome à accepter le FUNToken (FUN) et UNIQUEMENT le FUNToken. En tant que tel, il est complètement anonyme, ne nécessitant qu’un portefeuille Ethernet pouvant accepter vos FUNTokens (vous pouvez utiliser Metamask ou Changelly si votre portefeuille ne prend pas encore en charge FUN). Et vous pourriez gagner un voyage à Vegas juste pour avoir joué.

Adriaan Brink, PDG de FUNToken, déclare : « Ce n’est que le début de l’utilisation de FUNToken. Nos partenaires exploitant DPLAY comprennent l’importance de décentraliser leurs jeux et de les rendre équitables. Surveillez cet espace pour d’autres annonces alors que nous retirons FUNToken de la chaîne avec une nouvelle pièce de couche deux.

Du point de vue d’un joueur de casino en ligne, DPLAY coche toutes les cases.

Il existe quatre versions de Blackjack, quatre versions de Baccarat, quatre versions de Poker-des jeux de style, avec Hold ’em Poker le plus comme jouer à un vrai jeu de tête-à-tête, et Classic Roulette, avec un point zéro vert, à l’européenne — de meilleures chances que la roue américaine zéro/double zéro.

Et quelques favoris locaux, tels que Wheel of Fortune, Andar Bahar et Dragon Tiger.

Pour les amateurs de machines à sous, préparez-vous pour une NOUVELLE expérience. Vos jeux Microgaming ou Pragmatic Play préférés ne sont PAS (encore, au moins) sur le site, mais vous trouverez de NOUVEAUX favoris du fournisseur Une touche. Moins connus que Playtech, mais leurs jeux de machines à sous sont d’une qualité surprenante !

Néon2077 est l’un des premiers favoris du site, avec une volatilité moyenne et un bon RTP de 96,29%. Cyberpunk-ish avec 1024 façons de gagner et une victoire maximale de 4000x, il est facile de comprendre pourquoi les premiers utilisateurs optent pour ce jeu.

sauvage sauvage ouest 2120 est un autre style futuriste, mais steampunk plutôt que cyber, qui a attiré l’attention des joueurs. Volatilité élevée avec un RTP d’environ 95% et avec 30 lignes.

Vous cherchez d’autres façons de gagner ? Dragons fléchissants a 117 649 voies. Ce jeu à haute volatilité avec un RTP de 96,05% amène des dragons troglodytes pour un gain maximum de 10 000x+. Ce gain maximum est le même que l’inhabituel Butin ou démarrage jeu : appuyez sur le bouton I dans le jeu pour obtenir des instructions sur la façon de jouer à travers ses cinq niveaux de difficulté. Vous recherchez un jeu à faible volatilité ? Essayer Coffre à vapeur, Tiki Terreur ou Bande dorée.

Tous les jeux OneTouch sont beaux sur le bureau, mais ils sont conçus pour être d’abord mobiles, contrairement à la plupart des fournisseurs de jeux. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet sur OneTouch.io.

Les croupiers en direct, pour la roulette et le baccarat, ne sont qu’à un « sprint », selon les développeurs de DPLAY.

Chaque fois que vous jouez, vous participez également à un concours pour un voyage à Vegas. Le gagnant sera tiré au sort mi-septembre parmi les billets attribués avec chaque FUNToken utilisé. Tous les détails sur le site : DPLAY.Casino.

D’un point de vue crypto, DPLAY.casino est la base pour construire le premier casino correctement décentralisé. Publier et laisser vos jetons durement gagnés appartiendra au passé.

