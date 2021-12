Le jeton $ GARI de Chingari atteint la rampe de lancement SolRazr pour la plus grande offre DEX initiale de l’histoire

BENGALURU, INDE, le 15 décembre 2021,

La vente de jetons $ GARI très attendue est maintenant en ligne

Chingari, la plate-forme indienne de partage de courtes vidéos à la croissance la plus rapide, a récemment annoncé l’offre DEX initiale (IDO) de son jeton natif $ GARI. L’IDO très attendu est maintenant en ligne sur la rampe de lancement SolRazr basée sur Solana.

Surnommé le plus grand IDO du genre sur une rampe de lancement sur toutes les blockchains, la vente de jetons $ GARI a débuté aujourd’hui, le 15 décembre, et se poursuivra jusqu’au 18 décembre 2021. Cet IDO fait suite à la récente vente de jetons en direct de Chingari sur la plate-forme Republic, où le L’équipe de Chingari a levé 12,3 millions de dollars dans les 24 heures suivant l’inscription – un nouveau record en soi.

Les ventes de tokens précédentes ont accéléré la demande et l’enthousiasme pour le token $ GARI, considéré comme le premier « token crypto social » en Inde. Le jeton $GARI a été officiellement lancé lors d’un événement privé organisé par la mégastar de Bollywood et l’ambassadeur de la marque Chingari, Salman Khan.

Dans le même temps, l’application Chingari s’est imposée comme l’une des applications sociales à la croissance la plus rapide en Inde, devançant des applications de premier plan telles que Facebook, Reddit et d’autres applications vidéo courtes telles que MX TakaTak, Moj, Josh et plusieurs autres. . Selon les statistiques récentes, l’application Chingari a été téléchargée plus de 90 millions de fois et compte actuellement plus de 32 millions d’utilisateurs actifs.

Positif à propos du jeton $GARI IDO, le PDG et cofondateur de Chingari, Sumit Ghosh, note : « Le jeton cryptographique $GARI est développé sur le réseau blockchain de Solana. Il permettra aux créateurs de contenu sur l’application Chingari de créer leur propre espace de commerce électronique, qui inclura des articles réels, développera des projets NFT et aidera les consommateurs à financer leurs artistes préférés. Nous avons choisi SolRazr pour lancer notre vente de jetons IDO car la plate-forme est également construite sur Solana, et nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure plate-forme pour garantir un processus équitable et une transparence totale.

L’équipe Chingari n’a pas mis en place de processus de liste blanche pour la vente de jetons $ GARI, ce qui signifie que l’offre suivra la base traditionnelle du premier arrivé, premier servi. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent connecter leurs portefeuilles privés comme Phantom Wallet et Sollet Wallet pour acheter les jetons. Cependant, notez que KYC est obligatoire pour participer à l’IDO, et les utilisateurs doivent payer une petite somme de Solana (SOL) pour couvrir les frais de gaz pour les transactions.

L’IDO $GARI sur SolRazr propose deux pools différents, l’un est le « pool communautaire ouvert » avec 30 millions de jetons GARI $ et l’autre est le « pool communautaire SolRazr » avec 10 millions de jetons GARI $. La contribution minimale est de 100 $ et la limite maximale est de 500 000 $. De plus, l’équipe Chingari propose également différents niveaux de mise et récompenses.

À propos de l’hébergement du plus grand IDO jamais créé sur n’importe quelle rampe de lancement, Vijay Kalangi, cofondateur de SolRazr, déclare : « Nous sommes ravis de lancer le jeton $GARI sur SolRazr. Ce sera le plus grand IDO sur n’importe quelle rampe de lancement dans la sphère crypto. Nous nous sommes assurés que le processus d’achat de $GARI est fluide et sans friction. Les utilisateurs n’ont pas à demander la liste blanche pour gagner à la loterie. Ils peuvent passer directement au processus IDO.

À propos de Chingari

Chingari est une courte application de partage de vidéos visant à placer les créateurs de contenu au centre de l’écosystème et de la proposition de valeur de la plateforme. Conçu pour répondre aux besoins du public indien, Chingari permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos avec des filtres et des jeux incroyables, d’acheter des marchandises, d’envoyer des messages, etc. Avec plus de 90 millions de téléchargements et 32 ​​millions d’utilisateurs actifs, Chingari est l’une des plateformes de médias sociaux à la croissance la plus rapide en Inde et l’application la plus populaire de son genre.

À propos de SolRazr

Le premier écosystème de développeurs décentralisé de Solana, SolRazr, offre de nombreuses fonctionnalités, notamment Launchpad, Accelerator et Developer Tools. Cette plate-forme entend servir de plate-forme de collecte de fonds et de développement «de facto» pour tous les projets logiciels basés sur la blockchain Solana. L’équipe SolRazr vise à aider à accélérer le développement de l’écosystème naissant de la finance décentralisée (DeFi) en fournissant un réseau hautes performances avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des allocations négociables, des programmes d’accélérateurs et d’incubateurs et des pools inter-chaînes.

