Le jeton $HEART de Humans.ai est répertorié sur KuCoin et dépasse les 30 millions. volume le premier jour de cotation

Humans.ai, une entreprise de technologie profonde développant une plate-forme tout-en-un pour la création et la gouvernance basées sur l’IA à grande échelle, est ravie d’annoncer que son jeton natif $HEART est désormais coté sur l’un des principaux échanges de crypto-monnaie au monde, KuCoin, à compter du Lundi 13 décembre, atteignant plus de 30 millions. volume le premier jour de cotation.

KuCoin est une bourse majeure sur le marché de la cryptographie, établie depuis 2017 avec plus de 500 devises incluses dans ses 750 paires de trading. KuCoin est utilisé par plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et est l’une des plus grandes plateformes de trading social.

« La liste du jeton $HEART sur KuCoin est une partie importante de la feuille de route de Humans.ai, car elle représente une partie des efforts déployés par l’équipe à l’origine du projet pour faire connaître l’écosystème Humans.ai pour la création basée sur l’IA et gouvernance à grande échelle », a déclaré Sabin Dima, PDG de Humans.ai.

Humans.ai a récemment clôturé sa vente publique de jetons sur Polkastarter en un temps record, levant 1 170 000 $ via la plate-forme d’offre de jetons inter-chaînes. La société a lancé l’IDO (Initial Decentralized Offering) en partenariat avec Polkastarter, pour aider à impliquer la communauté dans le développement ultérieur de la plate-forme décentralisée Humans.ai. La vente de jetons Humans.ai $HEART a été mise en ligne le 9 décembre et a été immédiatement sursouscrite, se clôturant en moins de 30 minutes. L’augmentation de 1 170 000 $ a été la plus grosse cagnotte sur la plate-forme Polkastarter jusqu’à présent.

L’équipe Humans.ai construit la plate-forme blockchain de nouvelle génération qui rassemble un écosystème de parties prenantes autour de l’utilisation de l’IA pour créer à grande échelle. Il combine une bibliothèque d’outils d’IA dans une suite de studio de création où les utilisateurs pourront choisir tout en donnant vie à leurs idées. Avec Humans.ai, les utilisateurs ont le pouvoir de créer et de posséder leurs ressemblances numériques, qui peuvent être utilisées soit par eux-mêmes, soit par d’autres, dans la création d’un certain nombre d’actifs numériques. Les médias synthétiques, les applications d’IA et d’autres actifs numériques de la société utilisent la technologie blockchain pour générer des jetons non fongibles (NFT) afin de créer de la transparence, de la provenance, de la responsabilité et une gouvernance à long terme.

Humans.ai a déjà levé 9 millions de dollars auprès de plus de 60 investisseurs de classe mondiale dans le cadre de leur cycle de vente privé, allant de chefs d’entreprise, de cadres technologiques et d’experts en blockchain aux leaders communautaires et aux cadres supérieurs d’entreprises de niveau 1. Parmi les principaux investisseurs de la startup Humans.ai figuraient l’entrepreneur roumain Răzvan Munteanu, l’un des investisseurs les plus actifs dans le domaine de la blockchain, et Elrond Research, l’extension d’investissement de la société roumaine de blockchain Elrond.

À propos de Humans.ai

Humans.ai est le premier framework pour l’IA éthique et la blockchain. Il crée une plate-forme tout-en-un pour la création et la gouvernance basées sur l’IA à grande échelle, en commençant par se concentrer initialement sur les médias synthétiques. Grâce à son studio de création et à son système de propriété et de responsabilité basé sur des jetons, Humans.ai est conçu pour garantir que les contributions sont équitablement récompensées et que chaque IA reste honnête à long terme.

Le jeton natif de l’écosystème Humans.ai, le jeton $HEART, permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance de la plate-forme et facilite les principaux flux de valeur au sein de celle-ci. Tous les frais facturés sur la plate-forme Humans.ai seront payés en $HEART.

À propos de KuCoin

KuCoin est un échange mondial de crypto-monnaies pour de nombreux actifs numériques et crypto-monnaies. Lancé en septembre 2017, KuCoin est devenu l’un des échanges cryptographiques les plus populaires et compte déjà 10 millions d’utilisateurs enregistrés dans 207 pays et régions du monde.

