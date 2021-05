Le jeton ICP de DFinity augmente de près de 60% le jour d’ouverture suivant l’inscription de lundi

Le très attendu jeton d’utilitaire Internet Computer (ICP) a été lancé et le jeton a connu beaucoup d’action le premier jour de négociation.

Le jeton utilitaire créé par la société de technologie zurichoise DFinity a rapidement trouvé sa place sur les principaux échanges cryptographiques tels que Coinbase Pro, Binance, Huobi Global, OKEx et bien d’autres hier.

ICP Tokens Cinquième crypto la plus précieuse

Après une période de négociation de quatre heures, le prix des jetons ICP a fortement fluctué, passant de son échange d’ouverture de 700 $ à 250 $ avant de s’autocorriger et d’augmenter de 70% à 420 $ au moment de la publication.

L’agrégateur de données cryptographiques Coingecko estime que plus de 2 milliards de dollars ont été échangés au cours des dernières 24 heures avec une valorisation entièrement diluée de plus de 213 milliards de dollars depuis l’ouverture de la transaction.

Selon l’agrégateur de données de marché Messari, après son offre maximale de 469 213 710 et une valorisation de 342 $, la valorisation boursière du projet quinquennal serait de l’ordre de 160,5 milliards de dollars. Même si seulement 26% du total des jetons sont en circulation.

Avec ce nombre, cela placerait probablement le nouvel entrant juste derrière la pièce de monnaie DOGE avec une capitalisation boursière de plus de 57 milliards de dollars, remplaçant le jeton XRP de Ripple et l’ADA de Cardano en tant que cinquième crypto-monnaie la plus précieuse.

ICP est prêt à remplacer l’ancienne infrastructure informatique

La blockchain des ordinateurs Internet (TIC) est en développement depuis longtemps depuis cinq ans. Selon la société mère DFinity Foundation, TIC est la première blockchain au monde qui fonctionne à la vitesse du Web avec une capacité illimitée.

C’est également la troisième innovation majeure de la blockchain aux côtés de Bitcoin et d’Ethereum qui devrait changer la façon dont nous interagissons avec Internet et transférons de la valeur.

DFinity affirme que la mission du projet est de changer la façon dont des milliards de personnes interagissent avec l’infrastructure informatique traditionnelle en permettant aux utilisateurs de se connecter via des protocoles standard à un supercalculateur mondial accessible au public sur son protocole ICP.

Le projet, fondé en octobre 2016 par l’ancien président et directeur technique de String Labs, Dominic Williams, vise à remplacer l’industrie informatique actuelle en permettant aux développeurs d’héberger leurs codes directement sur Internet public. Cela les verra renoncer à utiliser des sociétés d’hébergement traditionnelles, des serveurs, des services cloud commerciaux et de grandes entreprises technologiques.

Selon Williams, Internet Computer utilise un protocole scientifique appelé Chain Key Technology (CKT), qui comprend la génération de clé distribuée non interactive (NI-DKG), le système nerveux de réseau (NNS), l’identité Internet et plusieurs technologies avancées.

La plate-forme CKT utilise un ensemble de protocoles cryptographiques, et le système est séparé en plusieurs sous-sections, y compris deux «canisters» et «neurones» qui l’aident à fonctionner efficacement.

Le projet indique qu’il permettrait aux développeurs d’exécuter des applications informatiques sur le Web décentralisé, tout comme le facilitateur d’applications décentralisées Ethereum. Mais DFinity dit que le TIC est livré avec une fonctionnalité d’évolutivité supérieure.

Avant son lancement Mercury genesis, DFinity a levé un total de 121 millions de dollars auprès de contributeurs de capital-risque tels que Andreessen Horowitz, Polychain Capital, SV Angel, Aspect Ventures et plusieurs investisseurs notables.

Ses jetons ICP seraient utilisés dans le jalonnement de son système de gouvernance, et les utilisateurs pourront gagner des «récompenses de vote», qu’ils pourront désormais échanger contre des «cycles» qu’ils pourront utiliser pour exécuter leurs calculs.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.