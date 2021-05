Le jeton ICP se négocie fortement après avoir été coté sur plusieurs grandes bourses

La DFINITY Foundation, spécialisée dans le cloud computing basé sur la blockchain, a lancé le jeton ICP tant attendu. DFINITY a lancé le jeton le 10 mai et, lors de son lancement, la pièce a été cotée sur plusieurs bourses de premier plan. À l’heure actuelle, ICP négocie contre diverses paires de négociation sur cinq bourses. Ce sont Huobi, Coinbase Pro, Binance, OKEx et Coinlist.

Après cet accueil chaleureux sur le marché de la cryptographie, le jeton ICP s’est échangé avec des prix aussi élevés que 522,2 £ avant de chuter à 103,8 £. Ensuite, une forte force d’achat a pris le contrôle du marché, obligeant la pièce à récupérer une partie de ses pertes pour se négocier à 333,5 livres, au moment de la rédaction de cet article.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

ICP a une capitalisation boursière de 40 573 281 873 £, ce qui en fait la cinquième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation. Depuis son lancement il y a à peine 14 heures, ICP a enregistré un volume de 1 191 233 854,3 livres avec 123 747 068 pièces en circulation.

Malgré ces fluctuations soudaines de prix, ICP surpasse Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) car la majeure partie du marché de la crypto-monnaie continue de saigner. La pièce est en hausse de 5,44% et 4,3% contre BTC et ETH, respectivement. Pendant ce temps, BTC et ETH sont en baisse de 5,19% et 4,17% par rapport au dollar américain, respectivement.

Briser le monopole du Web

Le jeton ICP serait un jeton utilitaire qui remplit trois fonctions vitales dans le protocole informatique Internet. Ceux-ci permettent la gouvernance du réseau, produisent des cycles de calcul et récompensent les participants tels que les électeurs et les fournisseurs de nœuds. En alimentant le réseau informatique Internet, le jeton vous aide à poursuivre vos ambitions de devenir la principale plate-forme informatique pour la création de logiciels à l’avenir.

En réalisant cet exploit, le fondateur de DFINITY, Dominic Williams, estime que l’Internet Computer sera en mesure de surmonter l’écosystème propriétaire fermé de Bit Tech. Tout en pensant que la grande technologie continuera à être une grande force, Dominic a déclaré que l’ordinateur Internet sera le moteur de l’Internet ouvert. ., qui deviendra nettement plus grande que la grande technologie.

Selon Williams, Internet Computer ne cherche pas à concurrencer d’autres protocoles de blockchain ayant un objectif similaire. Cependant, il pense que le réseau résoudra le trilemme de la blockchain, car le projet fonctionnera à la vitesse du Web et avec une capacité illimitée. En tant que tel, vous pourrez créer un réseau blockchain décentralisé, sécurisé et évolutif.

En dehors de cela, l’ordinateur Internet ne dépend pas d’AWS pour exécuter les centres de données et au lieu d’utiliser des algorithmes de consensus Proof of Stake (PoS) ou Proof of Work (PoW), le réseau récompense les serveurs de données indépendants pour le temps qu’ils ont passé à travailler correctement. de manière standardisée. nœuds de calcul.