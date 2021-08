Le jeton LUNA de Terra se déclenche. C’est ce qui se passe

Le protocole Terra se développe rapidement et son jeton principal connu sous le nom de LUNA augmente aussi rapidement que l’adoption de sa blockchain.

Terra vise à offrir des pièces stables ancrées dans des monnaies fiduciaires, qui cherchent à alimenter le système de paiement à l’échelle mondiale.

LUNA pour sa part est l’outil principal pour stabiliser les prix desdits stablecoins, en plus de fonctionner comme méthode de gouvernance de cette blockchain.

Au moment d’écrire ces lignes, LUNA se négocie à 33,39 $, accumulant un gain de 39,74% au cours des dernières 24 heures, marquant ainsi un nouveau record historique.

Avec la méga escalade de son prix, il est désormais classé 12e dans le classement Crypto Online.

Que se passe-t-il avec le token LUNA et sa blockchain Terra ?

Ce n’est qu’au cours des 30 derniers jours que le prix de cette crypto-monnaie a presque été multiplié par 5. Le principal facteur derrière tout cela : la forte augmentation du volume des opérations.

L’afflux important de commerçants peut être étroitement lié à Coinbase. Étant l’une des plus grandes bourses au monde, votre soutien à un projet peut grandement booster le buzz.

Le 12 août, les jetons Wrapped Luna et Terra USD ont été cotés sur Coinbase. Et même s’ils ne sont pas exactement le jeton LUNA, ils sont tous liés les uns aux autres.

Lorsque de nouveaux produits comme ceux-ci sont intégrés dans cette blockchain et sont adoptés à une telle vitesse, ledit jeton en profite immédiatement.

Plus de 60 000 ETH ont été déposés pour fabriquer des tonnes d’UST sous forme de prêts, et pendant que cela se produit, l’équivalent en LUNA est incinéré. Cela ne peut qu’aboutir à quelque chose, et c’est une augmentation des prix.

Comme souligné dans le tweet suivant, le nombre d’adresses détenues par UST est passé de 80 000 à plus de 460 000 en un mois seulement, démontrant une vitesse d’adoption élevée.

Il y a un autre facteur qui peut ajouter plus d’essence au rallye de cette crypto-monnaie. On savait récemment que la mise à jour Columbus-5 est déjà prévue pour le réseau Terra, ce qui permettra la création de plus d’applications et de meilleures incitations financières pour les utilisateurs.

Analyse technique LUNA

Avec près de 500% de gains au cours du mois dernier, il est déjà évident à quel point la dynamique actuelle est bien développée.

Cela ne veut pas dire qu’il devrait être vendu en ce moment. Même, il est actuellement plus probable de voir de nouveaux plus hauts historiques dans les prochaines heures/jours du jeton Terra (LUNA), avant une correction vraiment pertinente.

Nous voyons un élan se développer après une forte correction, reprenant ainsi la tendance à moyen/long terme. Il est encore possible qu’il cherche à s’étendre davantage.

Il est clair qu’à court terme, le meilleur est passé. Mais, une correction à venir pourrait donner l’opportunité d’acheter à de meilleurs prix.

Graphique hebdomadaire de LUNA vs USDT. Source : TradingView.

Sur le graphique journalier, la dynamique est également assez étendue, mais nous ne voyons toujours pas d’épuisement. Quoi qu’il en soit, à chaque extension de la hausse, le retrait se rapproche.

Les moyennes mobiles EMA sur 8 jours et SMA sur 18 jours peuvent fonctionner comme des supports dynamiques au cas où une correction se produirait à court terme.

Analyse technique du token LUNA, natif de la blockchain Terra. Source : TradingView.

Derniers mots

Malgré la grande popularité et l’augmentation des prix, la première chose à prendre en compte lors de l’investissement dans ce projet est de bien le connaître.

Il est très important de faire preuve de prudence de nos jours, car il peut être assez facile de se laisser influencer par les émotions et de finir par prendre une décision sous la pression de la volatilité.

Si vous ressentez le besoin d’acheter parce que vous perdez l’opportunité pour toujours, il vaut peut-être mieux éviter.

Cependant, si vous avez fait de bonnes recherches, que vous avez réalisé les points forts de Terra et que votre esprit est clair pour vous fixer des objectifs raisonnables, allez-y.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

