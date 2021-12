Le jeton OKB montre de la force et veut aller beaucoup plus haut à court terme

Même si le marché de la cryptographie continue d’être assez dormant (même en train de baisser un peu en raison des pertes de Bitcoin), certaines crypto-monnaies en profitent pour gagner du terrain. Le token OKB est l’un de ceux dont vous profitez, et il pourrait encore augmenter à court terme.

Au moment d’écrire ces lignes, OKB se négocie à 27,26 $, accumulant un gain de 4,57 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1 687 millions de dollars, occupant ainsi la 78e position du classement Crypto Online.

Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit du jeton officiel de l’échange OKEx, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

En utilisant OKB, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités spéciales de l’échange. Le token est utilisé pour calculer et payer les frais commerciaux, ainsi que pour accorder le droit de vote dans la gouvernance de la plateforme. De plus, ceux qui possèdent OKB sont généralement récompensés par l’échange lui-même.

La dernière remontée du prix de ce jeton est due à la force de l’échange lui-même. Récemment, OKEx a révélé que son volume de transactions avait augmenté de plus de 300% au cours de cette 2021. Le volume total de transactions de la bourse est passé de 1,8 billion de dollars en octobre 2020 à 7,4 billions de dollars en octobre de cette année.

Analyse technique des tokens OKB

Dans le graphique journalier du jeton OKB, nous voyons que le prix a récupéré sa tendance haussière à court terme, après avoir franchi la résistance immédiate située à 26,03 $.

Aujourd’hui, le prix a été entravé par la prochaine résistance (29,70 $), et ce sera probablement le point de départ d’une petite correction avant de continuer à monter.

Maintenant que les taureaux ont repris le contrôle, une baisse ne serait qu’un simple revers pour relancer la demande de ceux qui profitent des prix bas. Les 29,70$ devraient être franchis dans les prochaines heures/jours.

Pour penser aux ventes, le jeton OKEx doit commencer à fabriquer des bas de plus en plus bas. Le support à maintenir est à 21,46$.

Analyse technique du graphique journalier OKB vs USDT. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période hebdomadaire, nous voyons un scénario assez haussier, grâce aux bas et aux hauts continus qui sont de plus en plus élevés.

La bougie hebdomadaire en développement montre une très bonne détermination de la part des acheteurs, ce qui pourrait annoncer le début d’une dynamique qui devrait s’éloigner nettement du prix actuel.

Lorsque nous analysons ce graphique, nous voyons que la résistance la plus pertinente est maintenant à 29,09 $, mais il est fort probable qu’elle sera franchie très bientôt. Dans le cas où cela se produirait, cela ouvrirait la voie à des achats jusqu’à un minimum de 36,74 $.

À l’heure actuelle, il ne semble pas exagéré de penser que le jeton OKB va atteindre de nouveaux sommets historiques à court terme.

Graphique hebdomadaire OKB vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

