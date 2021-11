le jeton qui perturbe l’industrie cinématographique

Avant la propagation du COVID-19 en 2019, les ventes de films dans le monde totalisaient plus de 45 milliards de dollars. Alors que les cinémas ont fermé à travers le pays en raison de la pandémie, en 2020, le marché américain a baissé de 65,7%, passant de 11,4 milliards de dollars à 3,9 milliards de dollars.

Alors que la pandémie s’est calmée et que les gens se sont adaptés à une nouvelle normalité, le marché mondial du film a commencé à se redresser lentement. L’industrie étant à nouveau en plein essor, la pandémie a changé le mode de fonctionnement de l’industrie du divertissement. Les plateformes de streaming de divertissement, telles que Netflix, Hulu et Amazon Prime Video, sont devenues de plus en plus populaires. Ces plates-formes offrent non seulement une commodité et une multitude d’options aux utilisateurs, mais encouragent également les cinéastes indépendants à présenter leurs projets et leurs idées, leur donnant ainsi une pause dans l’industrie du divertissement autrefois monopolisée.

Alors que la blockchain continue de faire sa marque dans le monde financier, de plus en plus d’entreprises se tournent vers une technologie décentralisée pour accroître leur sécurité financière et leur transparence. Cependant, la solution décentralisée au problème actuel n’avait pas encore fait son chemin dans l’industrie cinématographique.

Décentralisation de l’industrie cinématographique

Technologie basée sur la blockchain, MovieBiz Coin vise à décentraliser l’industrie cinématographique actuelle. Il encourage la plate-forme pour les producteurs, les réalisateurs et toutes les parties prenantes dans le secteur de la réalisation de films avec plus d’opportunités de croître, de lever des capitaux et d’établir leurs projets, en leur donnant une porte ouverte pour montrer son talent et en même temps, il offre aux investisseurs des opportunités d’entrer. l’industrie cinématographique.

Plus précisément, en utilisant la technologie de financement participatif, les producteurs peuvent tokeniser leurs films en tirant parti de la plate-forme MovieBiz Coin. La plate-forme perturbe également d’autres parties de l’espace cinématographique, avec son service indépendant de réservation de films appelé BookingCandy.

BookingCandy permet aux utilisateurs de réserver des billets pour les cinémas locaux via leurs smartphones en utilisant la technologie blockchain. Avec la capacité de contrat intelligent, les détaillants sont assurés que leurs billets sont cryptés et ne peuvent être vendus qu’à leur valeur nominale, empêchant la revente de billets.

MovieBiz Coin a été créé pour soutenir les cinéastes indépendants, leur permettant de créer et de présenter du contenu, de collecter des fonds et d’atteindre une communauté mondiale de confiance de passionnés de cinéma. Grâce à son token natif en $ MBZ, MovieBiz Coin vise à utiliser sa technologie pour investir dans des films et des artistes du monde entier.

Les avantages d’avoir une plate-forme décentralisée permettent à MovieBiz Coin de se lancer en toute confiance sur des marchés vastes et diversifiés, attirant les défenseurs du cinéma du monde entier. MovieBiz Coin est une étape révolutionnaire pour l’industrie cinématographique, inspirant des talents de réalisateurs non conventionnels à accéder à une multitude de projets qui, grâce à la technologie blockchain, ne manqueront pas d’enrichir la vie des gens avec un contenu captivant et divertissant.

« La plupart des gens n’ont pas la possibilité d’investir dans l’industrie cinématographique et les grands investisseurs [son] personnes du monde du cinéma. Nous voulons changer le fonctionnement de l’industrie cinématographique et, en même temps, permettre à quiconque d’investir et de réaliser un profit en investissant dans des films », a déclaré la société sur son site Internet.