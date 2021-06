Le jeton Safe Energy augmente de 200% : la pièce ENERGYX peut être achetée ici

L’une des plus grandes augmentations de la crypto aujourd’hui est Safe Energy (ENERGY X). Le projet a été récemment lancé et s’est appelé un « organisme de bienfaisance déflationniste axé sur la communauté » qui vise à aider à réduire l’empreinte carbone du monde. Aujourd’hui, Safe Energy est en hausse de plus de 230%, et les investisseurs et commerçants de crypto-monnaie ont manifesté un intérêt accru.

Donc, dans cet esprit, nous avons pensé qu’il serait utile d’écrire un article qui couvre toutes les choses clés que vous devez savoir. Nous couvrons ce qu’est Safe Energy, les perspectives d’investissement futur du projet et les meilleurs endroits pour acheter des crypto-monnaies ENERGYX. Faites défiler vers le bas pour participer.

Comment et où acheter Safe Energy Crypto en ligne

De nombreux investisseurs achètent des altcoins via un échange décentralisé (DEX), bien que si vous souhaitez acheter des pièces Safe Energy rapidement, facilement et à moindre coût, nous vous recommandons un courtier en crypto-monnaie fiable avec des frais peu élevés.

1.) eToro

Si vous recherchez un courtier fiable qui propose un trading cryptographique rapide et à faible coût, eToro est un bon choix.

2.) Capitale

Capital.com est une plateforme de trading de CFD sans commission, sans frais cachés et sans spreads parmi les meilleurs du marché.

Qu’est-ce que la cryptographie Safe Energy ?

La consommation moyenne d’énergie dans le minage de Bitcoin est actuellement de 130 TWh. Pour certains points de vue, c’est la même chose que tous les exemples suivants :

111177987 Tonnes de pétrole Consommation annuelle d’électricité de la Suède 10 fois la consommation annuelle d’électricité de la Slovénie 1783783934 litres de carburéacteur

Le projet vise à transformer complètement cette consommation d’énergie. SafeEnergy vise à le faire en rendant les sources d’énergie renouvelables plus accessibles en investissant, en établissant et en soutenant des projets qui encouragent l’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans l’exploitation minière de Bitcoin.

Pour chaque transaction utilisant Safe Energy, il y a une taxe de 10%, dont :

5% est brûlé en permanence 5% est distribué aux détenteurs de SafeEnergy

Dois-je acheter la pièce ENERGYX ?

Si vous êtes un investisseur vert, ou si vous croyez simplement aux références de Safe Energy en tant que projet et que vous souhaitez être impliqué à un stade précoce avant une croissance plus importante, cela pourrait être un bon investissement.

Assurez-vous simplement de faire vos propres recherches avant de mettre du capital en jeu, car le pire type d’investissement est un investissement mal informé.

Prévision de prix ENERGYX

Notre prévision du prix de l’énergie sûre reste floue pour le moment. C’est souvent le cas pour les projets altcoin au début de leur cycle de vie, car il est difficile de générer une évaluation précise de la valeur fondamentale.

Cependant, nous tenons à souligner que le partenariat de Safe Energy avec l’acteur turc des énergies renouvelables Öniz est révélateur des ambitions du projet. Il est possible qu’il devienne un altcoin majeur et aide Bitcoin à s’intégrer au paradigme de l’énergie propre d’Elon Musk.

Les réseaux sociaux réagissent à la montée en puissance du token $ ENERGYX

