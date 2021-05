Le jeton SHIB envoie des prix du gaz Ethereum plus élevés

La contrefaçon Dogecoin, en hausse de 30 120% au cours des quatre derniers jours, est également celle derrière la fortune de 8 milliards de dollars du co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.

Les frais de gaz Ethereum sont de retour en flèche.

Les prix de l’essence se sont calmés et sont tombés à environ 40 Gwie plus tôt ce mois-ci après la mise en service du hard fork de Berlin à la mi-avril, les solutions de couche 1 comme BSC et Solana (SOL) ont gagné du terrain et les solutions de couche 2 comme Polygon (MATIC) voir l’utilisation.

Les prix moyens du gaz sont actuellement de 150 gwei, selon Blockchair.

Cela fait passer les frais de transaction moyens sur le réseau à 30 $ après avoir chuté sous les 8 $ le 2 mai, mais nous n’avons pas encore atteint le niveau de fin février d’environ 43 $.

Le taux de l’USD a été en hausse alors que le prix de l’Ether a atteint un nouveau record absolu aujourd’hui à 4 175 $.

Cependant, cela correspond à l’utilisation croissante du deuxième plus grand réseau, le nombre de transactions dépassant 1,7 million, contre un sommet de 1,4 million en 2017. Le 9 mai, il a atteint la hauteur de 1 716 600, pour tomber à un peu moins de 700 km aujourd’hui.

Depuis le mois dernier, le volume des transactions a également été important, enregistrant un bond significatif la semaine dernière, passant de 7,1 millions le 6 mai à près de 42 millions le 8 mai. Aujourd’hui, il est revenu à 3 millions d’ETH.

Selon Lex Moskovski de Moskovski Capital, la flambée des prix du gaz est due au jeton SHIB.

«Le prix du gaz Ethereum monte en flèche en raison des influenceurs de TikTok shilling des jetons SHIB en prévision d’une pompe DOGE. Actuellement, le contrat du token est le 4e plus utilisé juste après Uniswap et Tether », a-t-il noté.

Fait intéressant, la contrefaçon Dogecoin est le gage de la fortune de 8 milliards de dollars du co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Buterin a en fait reçu 50% de l’offre de jetons SHIB des développeurs du jeton au cours de l’année écoulée.

Shiba Inu est un jeton meme sur le thème des chiens inspiré de Dogecoin (DOGE), qui a augmenté de 30,120% au cours des quatre derniers jours et se négocie actuellement à 0,00003054 $.

Et Buterin est son détenteur le plus élevé avec 505 milliards de SHIB, qui vaut désormais plus que ses 1,3 milliard de dollars en ETH.

Buterin, cependant, n’est en aucun cas lié à la crypto-monnaie. Le transfert de 50% de l’offre de pièces à Buterin était en fait la décision anonyme des développeurs de la SHIB de les retirer de la circulation, comme indiqué dans le livre blanc de la crypto-monnaie ou «woofpaper».

Alors que la communauté est prudente et estime que Buterin pourrait les couvrir, «le fera-t-il? Certainement pas. Il n’y a aucune raison pour lui de ternir sa réputation de 200 ETH », a tweeté WARONRUGS en janvier.

