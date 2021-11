Le jeton Shiba Inu continue de tomber : quand la correction s’arrêtera-t-elle ?

Le jeton de Shiba Inu, SHIB, est en forte baisse après avoir atteint un nouveau record historique qui a été motivé par un certain nombre de fondamentaux, à commencer par son intégration sur plusieurs échanges. En plus, un mystérieux investissement d’un total de 1,15 milliard de dollars.

Il est à noter que le prix du jeton Shiba Inu au moment de la publication est de 0,00048 $. De plus, il cumule une perte sur les dernières 24 heures de 11% et une baisse de 12% sur les 7 derniers jours selon CoinMarketCap. Voici notre projection à moyen terme.

Principes de base pouvant prendre en charge le jeton Shiba Inu

En novembre, il y a eu des nouvelles très positives pour le jeton SHIB, appartenant à Shiba Inu. Ceci grâce à la popularité que le projet a acquise au cours de ses quelques mois de naissance. L’un des événements les plus marquants était celui mentionné au début de l’article ; Il s’agit de l’investissement d’un individu anonyme pour un total de 1 150 millions de dollars, un fait qui s’est produit au cours de la semaine précédente.

En outre, plusieurs plates-formes d’échange ont également envisagé de répertorier le jeton sur leurs portails ; l’un de ces échanges est Robinhood. Cependant, dans un rapport récent, ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas pressés de répertorier le jeton. Cependant, la concurrence de Robinhood a déjà intégré le jeton SHIB sur sa plateforme ; il ne serait pas surprenant qu’ils le fassent bientôt.

Il convient de noter qu’il existe encore suffisamment de fondamentaux pour pousser à nouveau SHIB à la hausse ; Parmi eux, nous trouvons qu’une chaîne de cinémas connue sous le nom d’AMC acceptera les pièces SHIB pour le paiement de ses services ; même si ce sera pour une brève période de 60 à 120 jours, a précisé le PDG d’AMC.

Bref, si Shiba Inu (SHIB) se porte bien sur les fondamentaux, qu’est-ce qui a causé ce déclin précipité ?

Aperçu

Le jeton Shiba Inu a enregistré un nouveau record historique le 28 octobre. Cependant, cet ATH a déclenché une forte correction, qui n’est pas encore terminée. Cependant, il est possible de trouver des opportunités d’investissement avec le marché dans le rouge.

La tendance baissière se prolongera pendant au moins 1 semaine de plus.

Puisque, comme le suggère le RSI, le sentiment de vente continue de croître et les taureaux sont absents pour le moment pour défendre le support le plus proche ; situé à 0,00004713 $. Cela se voit aussi facilement dans le faible volume de transactions.

Analyse du jeton Shiba Inu dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

De plus, dans la période de 4 heures, l’échelle de la correction est clairement visible ; qui a déjà atteint et cassé plusieurs supports marqués par le retracement de Fibonacci. Cependant, il y a un dernier niveau à surveiller ; qui devrait être défendu et changer la tendance du SHIB.

Cet important support se situe à 0,00004085$. Là, les taureaux devraient défendre le prix pour éviter de tomber à des niveaux extrêmes.

Pour le moment nous sommes toujours baissiers, il faut prendre des précautions pour ne pas avoir de pertes exorbitantes, puisque les bougies sont également en dessous des canaux ENV et en dessous de l’EMA 20 périodes.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport