Le jeton Uniswap UNI se démarque au milieu de la censure des crypto-monnaies en Chine

in

Les utilisateurs de crypto-monnaies s’intéressent désormais de plus en plus aux protocoles DeFi décentralisés, après que la Chine a interdit l’utilisation des monnaies virtuelles dans le pays, et les tokens des principaux protocoles (UNI d’Uniswap, SUSHI, TERRA) sortent profité de cette situation.

Au moment d’écrire ces lignes, UNI se négocie à 24,18 $, accumulant un gain de 3,48 % au cours des dernières 24 heures et de 11,65 % au cours des 7 derniers jours.

Étant donné que la Chine a également interdit les échanges étrangers opérant dans le pays, les DEX (échanges décentralisés) pourraient désormais continuer à gagner du terrain. La raison de cette prévision est que les réglementations locales ne répondent pas à ces applications DeFi.

Le token UNI est l’un de ceux qui ont le plus bénéficié du positivisme. Étant le 2e plus grand DEX (juste en dessous de PancakeSwap), son leadership dans le secteur est clair, et il est fort probable qu’il continuera à progresser.

Aujourd’hui, la valeur verrouillée dans Uniswap est de 7 700 millions de dollars si l’on ajoute ce que les versions V2 et V3 ont. Cela en fait la 6e plus grande application DeFi de l’écosystème crypto.

TOP 10 des applications DeFi par valeur verrouillée. Source : DeBank.

Le token Uniswap (UNI) pourrait-il bénéficier davantage de la censure en Chine ?

Étant le jeton actif d’un échange décentralisé qui ne peut pas être censuré par le gouvernement chinois, le prix est susceptible d’augmenter à mesure que les utilisateurs commencent à rechercher des alternatives aux échanges comme Binance ou Huobi.

Mais que nous dit l’action des prix ? Le rallye est-il confirmé ? Voyons ci-dessous.

Sur le graphique journalier, nous constatons toujours une tendance à la baisse à court terme, en raison des ventes généralisées sur le marché de la cryptographie au cours des dernières semaines.

Cependant, la forte pression acheteuse d’hier et d’aujourd’hui génère un possible début de changement de tendance ; mais pour le confirmer, la résistance à 24,54 $ doit être cassée.

Il semble que les chances penchent progressivement du côté des acheteurs. Mais pour le moment rien n’est confirmé, il s’agit de continuer à surveiller.

Sur le graphique hebdomadaire, les perspectives sont plus encourageantes

Malgré le fait que sur le graphique journalier, nous ne confirmons toujours pas que les taureaux ont repris le contrôle, le scénario dans le délai hebdomadaire est déjà haussier en lui-même.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et fonctionnent désormais comme des supports dynamiques tandis que les prix plus bas sont fortement rejetés.

En outre, la forte tendance à la hausse précédente est en train de reprendre, ce qui pourrait facilement pousser le jeton Uniswap à de nouveaux sommets historiques, et les restrictions commerciales en Chine pourraient être la dernière poussée qui manquait.

Les niveaux clés à surveiller sont : 21,00 $ comme support immédiat et 30,65 $ comme résistance. Franchir l’un ou l’autre extrême serait annoncer un mouvement directionnel plus large.

Le jeton d’Uniswap semble sur le point de bénéficier le plus de la censure en Chine. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport