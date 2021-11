Le jeton Voyager (VGX) enregistre un nouvel ATH et cela pourrait être la raison

Le jeton Voyager, est une crypto-monnaie qui depuis une semaine gagne du terrain dans l’espace crypto tandis que BTC et les principaux cryptos restent baissiers. Pour se faire une idée de ce qui s’est passé, notons que le prix de sa devise native a grimpé de plus de 80% en l’espace de 7 jours ; passant de 2,70$ à l’enregistrement d’un nouvel ATH à 5,21$.

Au début de cet article, le prix du jeton VGX se négocie exactement à 4,90 $ et enregistre un profit au cours des dernières 24 heures de 5,05% selon CoinMarketCap. En plus, un gain sur les 7 derniers jours de 80,26%.

Les fondamentaux ont profité au jeton Voyager

Au cours de la semaine dernière, le jeton natif de la plate-forme d’échange, Voyager, a été répertorié dans 2 échanges majeurs; un fait qui a exposé la crypto-monnaie à un nouveau et large groupe d’investisseurs ; ce qui se traduit par une augmentation des transactions quotidiennes avec la devise en question.

Même, compte tenu de l’événement, le PDG de Voyager a cité quelques mots, qui étaient:

L’inclusion du jeton Voyager (VGX) dans Coinbase Pro offre un meilleur accès au jeton et présente VGX à un public plus large dans le monde. Steve Ehrlich, PDG et co-fondateur de Voyager.

Depuis cette date, qui s’est produite le 18 novembre, le prix de l’actif numérique VGX est passé de 3 $ US à 4 $ US en quelques heures ; un jour plus tard, le 19, il atteignait son ancien ATH à 4,46 $.

Cependant, son dernier rallye haussier survenu le 22 novembre a été causé par Binance, puisqu’ils ont officiellement commenté sur leur blog qu’il est désormais possible de négocier avec la paire VGX/USDT sur la plateforme. Ce dernier événement lui a permis d’enregistrer un nouvel ATH, atteignant le plus haut historique de 5,21 $.

Analyse technique des jetons

Dans le délai de 4 heures, le volume élevé d’achats effectués par les investisseurs est visible après l’intégration dans les deux bourses mentionnées : Binance et Coinbase.

De toute évidence, ceux qui ont investi lorsque VGX a été cotée sur Coinbase doivent actuellement se préparer à tirer profit de la deuxième vague d’investisseurs qui ont acheté lorsque la pièce a été intégrée à Binance.

Analyse VGX dans le délai de 4 heures. Source : TradingView.

Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez remarquer les achats et la position actuelle du RSI ; ce qui suggère que l’actif est suracheté, et qu’il y aura sûrement une correction à court terme. De plus, les bougies japonaises sont également en dehors des canaux ENV ; confirmant une fois de plus la possible prise de bénéfices des investisseurs.

Il convient de noter que compte tenu du panorama actuel de l’action des prix de VGX, nous devons être attentifs aux supports suivants :

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, n’ayant en aucun cas l’intention d’inciter à l’achat / vente d’actifs financiers.

