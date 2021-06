Le jeton Whackd augmente de plus de 700%

Comparer

Suite au décès de l’ancien magnat de l’antivirus John McAfee, un jeton ERC20 appelé whackd (WHACKD) a vu sa valorisation augmenter considérablement. Il y a trois jours, la pièce basée sur Ethereum se négociait à moins d’un centime américain, mais le jeton a ensuite grimpé de 733% pour atteindre plus de 0,07 $ par unité. De plus, il y a quatre jours, un site Web mystérieux affichant le jeton whackd est apparu sur Internet, faisant allusion au prétendu “plan d’urgence” de McAfee avec un compte à rebours.

Le mystérieux site Web du plan d’urgence McAfee apparaît sur le Web et conduit les gens au contrat de jeton Whackd

Le suicide signalé de John McAfee a suscité de nombreuses théories et histoires intéressantes ces derniers jours. McAfee a été retrouvé mort le 23 juin 2021, et le ministère de la justice catalan en Espagne a déclaré à la presse que “tout indiquait le suicide”. Cependant, la veuve de McAfee, Janice, et les proches collaborateurs de John ont souligné aux médias que McAfee, 75 ans, n’était pas suicidaire.

En outre, des théories et des histoires intéressantes commencent à apparaître sur Internet, car certaines personnes ont spéculé sur la théorie de l’interrupteur d’un homme mort. De plus, des rapports ont également connecté McAfee à une ferme minière secrète de bitcoins appelée “l’hôtel fantôme” espagnol. Après la mort de McAfee et la multitude de théories folles, un site Web est apparu sur Internet pendant une courte période.

Le site Web s’appelait britbonglogpost.com et les gens avaient réussi à archiver la page avant qu’elle ne disparaisse. Actuellement, le domaine donne à l’utilisateur une erreur de serveur, mais la page archivée sur archive.org montre un dessin pop art de John McAfee et un compte à rebours. Le texte sur la page se lit comme suit : « Plan d’urgence activé. Quelque chose de grand arrive. “Le texte est écrit au-dessus du chronomètre, qui comptait environ 28 jours pour révéler quelque chose.

Sous la minuterie, il y a une adresse Etherscan pour le contrat de jeton whackd (WHACKD) que McAfee a annoncé le 11 novembre 2019. Le jeton est une pièce ERC20 qui a été lancée sur la plate-forme McAfee Dex pour le trading. Etherscan montre qu’il existe actuellement une offre maximale de 790 184 970 whackd parmi 30 587 détenteurs de whackd. Sous l’URL Etherscan de britbonglogpost.com surlignée en vert néon, le site Web indique également :

Toutes les bonnes personnes ont peur. Ils devraient être.

Le jeton Whackd monte en flèche à plus de 700% cette semaine, de faux jetons Whackd ERC20 apparaissent

McAfee a parlé à la communauté crypto du jeton whackd à plusieurs reprises. Lorsque McAfee a révélé l’ERC20 détruit, l’annonce comportait une photo d’Hillary Clinton. Whackd est censé être déflationniste et brûler des jetons au fur et à mesure que les transactions sont dépensées. « 10 % de toutes les transactions seront brûlées (WHACKD !) + 1 transaction sur 1000 sera brûlée (WHACKD !)”, peut-on lire dans l’annonce de la pièce.

La blague derrière le dossier whackd est liée au délinquant sexuel Jeffrey Epstein et à son suicide présumé. Après le lancement de whackd, McAfee a révélé un concours “Epstein ne s’est pas suicidé”, et a déclaré que les gagnants du concours obtiendraient 10% de l’offre de la pièce à ce moment-là. Puis quelques semaines plus tard, le 1er décembre 2019, McAfee a partagé le fait qu’il s’était fait tatouer avec le texte “$ WHACKD” sur son bras.

Le jeton whackd n’a pas vraiment retenu l’attention en 2019 et l’année suivante. Le prix de WHACKD se négociait à moins d’un centime le 24 juin 2021, mais le lendemain, la pièce de McAfee était en hausse de 733% et a atteint un niveau record (ATH) de 0,075 $ par unité. Depuis l’ATH, la valeur de la pièce a perdu plus de 46% et change actuellement de mains pour 0,04 $ l’unité. Au cours des dernières 24 heures, le jeton whackd a enregistré un volume d’échanges mondial de 2,4 millions de dollars sur Uniswap.

Malheureusement, en plus du jeton whackd légitime (WHACKD) publié par McAfee, plusieurs jetons frauduleux provenant d’Ethereum et de Binance Smart Chain (BSC) sont apparus sur Uniswap, Pancakeswap et ont été annoncés sur des forums. À l’origine, le jeton whackd n’était disponible que via la plate-forme McAfee Dex. Cependant, au moment de la rédaction, le portail Web McAfee Dex est en panne et laisse des liens de redirection vers d’autres domaines liés au Web McAfee.

Quiconque échange le jeton whackd doit être très prudent et vérifier l’adresse légitime du contrat. Les commerçants doivent comprendre qu’il existe de nombreux ERC20 de copie avec le même nom de jeton “whackd” qui est utilisé pour escroquer les gens. En enquêtant sur ce sujet, Bitcoin.com News a examiné trois faux jetons émis sur ETH et BSC et quatre publicités frauduleuses publiées par des anons sur Reddit.

Que pensez-vous du mystérieux site Web qui apparaît sur Internet et de la récente augmentation des tokens whackd ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/mysterious-john-mcafee-website-appears-for-two-days-whackd-token-climbs-over-700/