Le jeton Yearn Finance (YFI) monte en flèche après une annonce de rachat agressive

Même si la situation actuelle du marché de la cryptographie est marquée par un fort sentiment d’incertitude et de peur, certaines nouvelles ont propulsé diverses devises. Le jeton YFI est l’un de ceux qui ont réussi à se détacher brièvement du comportement généralisé, après qu’une nouvelle de rachat de Yearn Finance a fait grimper le prix.

Au moment d’écrire ces lignes, YFI se négocie à 29 008,72 $, accumulant un gain de 22,19 % au cours des dernières 24 heures et de 44,17 % au cours de ses 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 1 029 millions de dollars, ce qui en fait 87e dans le classement Crypto Online.

Hier, l’équipe de développement derrière DeFi Yearn Finance a annoncé le lancement d’un programme agressif de rachat de jetons, afin d’augmenter sa rareté et de promouvoir une augmentation de son prix.

Avec un tweet posté hier, Yearn Finance a révélé le premier rachat de ce programme, totalisant 7,52 millions de dollars américains, à un prix moyen de 26 651 $ par jeton. Le prix a immédiatement réagi à la hausse.

L’équipe a acheté un total de 282,4 YFI, ce qui équivaut à 0,77 % de l’approvisionnement total. Avec ce seul rachat, ils ont accumulé plus de jetons que pendant toute l’année dernière.

Yearn a acheté pour 7 526 343 $ de YFI sur le marché libre. Nous avons obtenu 282,4 YFI (0,77% de l’offre totale) à un prix moyen de 26 651 $. Plus de YFI ont été rachetés le mois dernier que l’année précédente. 1/ pic.twitter.com/WMPLqp3xU4 – yearn.finance (@iearnfinance) 16 décembre 2021

Analyse technique des jetons YFI

Dans le graphique mensuel YFI vs USD, nous voyons un très bon scénario technique, après que les gains d’hier aient généré un fort rejet des prix bas sur un support assez pertinent, proche des 22 700 $.

Il y a maintenant de bonnes chances que la tendance haussière à moyen/long terme reprenne.

Cependant, jusqu’à ce qu’il franchisse la résistance à 38 350 $, il ne peut pas être confirmé que la tendance est revenue aux mains des taureaux. Lorsque cela se produit, de nouveaux sommets historiques pourraient être recherchés rapidement.

Analyse technique du graphique mensuel du token Yearn Finance. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons que le prix du jeton YFI maintient une direction plutôt baissière à court terme.

Malgré cela, cette direction baissière n’est rien de plus qu’un repli après un grand rallye haussier. Pourtant, le pouvoir d’achat est dominant.

À l’heure actuelle, nous voyons le prix augmenter fortement et il défie la résistance autour de 27 000 $.

Nous pouvons voir de nouvelles ventes à partir du point actuel. Mais, la chute du jeton Yearn Finance de son plus haut historique de 96 000 $ est déjà assez répandue.

Le support à 18 500 $ peut être un bon point pour démarrer un nouvel élan, mais pour le confirmer, nous devons d’abord commencer à voir des bas et des hauts plus haut et plus bas sur le graphique hebdomadaire.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

