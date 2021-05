Le jeton YFI de Yearn.finance atteint un nouveau sommet de 95K $

Compartir

Yearn.finance est une plateforme de gestion d’actifs numériques (DeFi) de finance décentralisée construite sur le réseau Ethereum pour optimiser le taux de rendement des crypto-monnaies, grâce à des services de prêt et de trading de crypto-monnaie.

Au sein de cette plateforme, les jetons que les investisseurs déposent dans yearn.finance seront convertis en yTokens, qui sont périodiquement rééquilibrés et ajoutés via les services de prêt Aave, Compound et Dydx pour offrir le meilleur prix aux traders.

Le 12 mai, au milieu de l’excitation provoquée par l’approbation par Elon Musk de Dogecoin (Doge) et du jeton SHIB, les développeurs de Yearn Finance ont lancé un nouveau jeton appelé WOOFY. Ce jeton est interchangeable avec le jeton de gouvernance YFI de yearn.finance.

Un développeur de Yearn nommé “Banteg” a présenté le concept de WOOFY sur Twitter et a déclaré:

“Le jeton de compagnon Blue Dog de Wifey utilise une technologie spéciale Woof qui permet une conversion bidirectionnelle entre les deux. Cela signifie que vous pouvez être exposé à une pièce de monnaie de chien joyeuse et à la puce DeFi bleue bien-aimée en même temps.”

Aujourd’hui, le responsable de Yearn.finance annonce que leurs coffres yCRV et y3CRV migrent de la v1 vers la v2 pour de meilleures performances.

Source: YFI / USDT Daily via TradingView

Au milieu du battage médiatique des pièces de monnaie meme comme Doge, YFI a établi un record ce matin, passant à 95 000 $. Cependant, il s’est depuis un peu rétracté pour se négocier à environ 83000 $ au moment de la rédaction de cet article.

Pour leur part, les memecoins ont actuellement reculé de leur prix le plus élevé. Dogecoin se négocie actuellement à 0,51 $, soit un retracement de 30% par rapport à son sommet historique de 0,74 $. Quant à SHIB, le jeton s’est rétracté de 25% et se négocie actuellement à 0,00002937 $.

Source: DeFi Pulse

Selon les données de DeFi Pulse, Yearn.finance est le 10e plus grand protocole DeFi, avec une valeur totale verrouillée qui établit également un nouveau record de 4,36 milliards de dollars aujourd’hui.

Les investisseurs peuvent être surpris par le prix élevé de YFI, qui est plus élevé que Bitcoin, qui coûte environ 56868 dollars actuellement et qui est la plus grande crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière de 1,06 billion de dollars. La raison pour laquelle le jeton YFI est si cher est principalement due à son approvisionnement limité en circulation.

Selon CoinGecko, YFI est plafonné à environ 36 000 jetons. Il a actuellement une capitalisation boursière d’environ 3,2 milliards de dollars, et à mesure que la demande de YFI augmente, son prix augmentera également.

Source de l’image: Shutterstock