Le jeu à un mot des médias libéraux ⋆ 10z viral

Appelez cela le jeu des médias libéraux « un mot ». Tout ce qu’il faut, c’est un mot – un mot toujours aussi subtilement et soigneusement placé dans un reportage. Et avec cela, les médias libéraux définissent le récit libéral sur le sujet du moment.

Prenez ce qu’on appelle l’amendement Hyde. Pour ceux qui sont arrivés en retard, la loi a été parrainée il y a des années par le regretté membre du Congrès de l’Illinois Henry Hyde. M. Hyde, un républicain, était un farouche opposant à l’avortement. Il a donc présenté un amendement qui interdit le financement fédéral de l’avortement, avec des exceptions autorisées pour sauver la vie d’une femme et si elle a été violée ou enceinte à la suite d’un inceste. L’amendement a été adopté à une écrasante majorité en 1976 (312-93) et a été bricolé à l’occasion, mais il est essentiellement toujours dans les livres.

Nous voici donc, 45 ans plus tard, et avec le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin disant qu’il ne votera pas pour le projet de loi de réconciliation des démocrates à moins qu’il n’inclue l’amendement Hyde.

Voici le jeu de mots des médias libéraux à l’œuvre, cette fois à The Hill. Le titre: « Manchin dit que le projet de loi sur la réconciliation doit inclure l’amendement controversé Hyde »

Notez le jeu de mots en jeu : l’amendement Hyde, quatre décennies et demie sur les livres, adopté à une écrasante majorité, est soudainement qualifié de « controversé ». Toutes sortes de critiques conservateurs ont appelé le jeu.

Doug Heye, un stratège du GOP a demandé :

Controversé pour qui ? La majorité du public la soutient. Cela incluait autrefois Joe Biden.

Là-bas, à National Review, David Harsanyi de NR est intervenu :

L’amendement Hyde est « controversé ? Biden en a été le partisan pendant 40 ans. A changé d’avis pendant la campagne.

John McCormack, également chez NR, a tweeté : « Un sondage mariste de janvier 2021 a révélé que les Américains soutenaient l’amendement Hyde de 58 % à 38 %.

Presque identique aux résultats du sondage Politico/Harvard de 2016.

L’écrivain Kimberly Ross, qui a été publiée dans The Washington Examiner et USA Today entre autres, a noté :

Accessoires au sénateur Manchin pour avoir insisté pour que l’amendement Hyde soit inclus dans la législation sur la réconciliation. Malgré les fortes affirmations contraires, Hyde n’est pas du tout extrême. Cela empêche simplement les fonds fédéraux de financer les avortements. Il doit toujours être protégé.

Toutes ces personnes et sans aucun doute plus sont sur le «jeu à un mot». Comme mentionné, l’objectif est toujours de définir le récit libéral sur le sujet du moment, dans ce cas que l’amendement Hyde est “controversé”.

Il y a eu un autre exemple de jeu de mots cette semaine, celui-ci dans le New York Times. L’histoire concernait la délivrance d’assignations par le comité du 6 janvier de la Chambre. Les cibles des citations à comparaître étaient les planificateurs du rassemblement Trump à la Maison Blanche, ce rassemblement précédant le dernier au Capitole qui a entraîné une émeute.

Cette fois, le jeu d’un mot a été joué avec une description de la foule rassemblée à l’ellipse de la Maison Blanche pour entendre le président Trump. La foule est décrite par le Times comme le « public agité ».

En tant que personne qui était à ce rassemblement – mais pas au Capitole plus tard – et avec un siège au premier rang, je peux dire avec une connaissance de première main que le public était tout sauf agité. Au contraire, la musique rock and roll retentissait du système de son avant l’arrivée de Trump et les gens autour de moi dansaient littéralement comme s’ils étaient à un concert de rock. J’ai parlé avec beaucoup de gens – et pas un seul ne peut être décrit comme « agité ».

Pourtant, le Times, toujours aussi attentif au récit médiatique libéral de la dernière émeute du Capitole, a soigneusement inclus le mot « agité », comme pour préparer le terrain pour ce qui se passerait plus tard dans la journée.

Ensuite, il y a Politico. L’autre jour, le sénateur Chuck Schumer de New York, chef de la majorité démocrate au Sénat, a prononcé un discours dans lequel il a dit ceci, avec des caractères gras pour souligner :

Quand j’étais membre de l’assemblée, ils voulaient construire un lieu de vie pour retardé enfants, tout le quartier était contre. Ce sont des enfants inoffensifs ! Ils avaient juste besoin d’aide. Nous l’avons fait.

Dans le monde d’aujourd’hui, le « mot R » est considéré par beaucoup comme l’équivalent du « mot N » lorsqu’il est appliqué aux personnes handicapées ou ayant des problèmes de développement – ​​et ceux qui utilisent le « mot R » peuvent compter sur être interpellés.

Mais voici le titre haussant les épaules sur Schumer que Politico a publié : « Schumer s’excuse après avoir utilisé dépassé terme pour les enfants handicapés lors de l’entretien de logement.

Il a également tweeté ceci : « Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a utilisé un démodé mot pour désigner les enfants ayant une déficience intellectuelle lors d’une récente apparition dans un podcast. »

Le jeu à un mot utilisé pour protéger Schumer a été rapidement reconnu par Ben Shapiro du Daily Wire, qui a tweeté :

Le fondateur de Grabien, Tom Elliott, a tweeté avec humour son observation à la manière de Jeopardy : “Je prendrai” Ce ne serait pas le gros titre si c’était Trump pour 500 $, Alex. “

C’est-à-dire que si Trump ou n’importe quel républicain éminent avait dit exactement ce que Schumer a dit, ce serait une cause médiatique de gauche célèbre, une tempête de rage Leader. Alors Politico hausse les épaules avec le jeu à un mot utilisé pour protéger Schumer. Il a juste utilisé un mot « dépassé » ou « dépassé ». Rien à voir ici les gars, courez.

Comme indiqué, il s’agit d’un jeu très subtil en jeu. Mais de plus en plus de conservateurs ont appris comment le jeu se joue.

L’objectif est aussi simple que limpide : définir le récit libéral sur le sujet du moment en utilisant un seul mot descriptif – généralement un mot à connotation négative.

Et si besoin ? Minimisez avec un mot pour protéger le démocrate errant du moment.

Pouvez-vous dire « compris » ?