Le jeu AAA Blockchain ‘Realms of Ethernity’ lève 5 millions de dollars de DIG International

GAINESVILLE, FL, le 19 décembre 2021,

– Realms of Ethernity, un prochain jeu de métaverse MMORPG sur Polygon, a levé 5 millions de dollars lors d’une vente privée de jetons de Decentralized Investment Group (DIG) International, une société d’investissement basée à Dubaï. L’investissement fait suite à une prévente publique antérieure qui a permis de récolter plus de 5 millions de dollars.

L’investissement a été effectué dans le jeton RETH de Realms of Ethernity, le jeton de gouvernance et de jalonnement du métavers. Les détenteurs de RETH seront en mesure de gérer la trésorerie du projet, de décaisser les subventions et de prendre des décisions clés concernant la feuille de route et les produits. Le jeton peut être utilisé pour miser et recevoir une partie des frais de la plateforme.

Une vente publique pour RETH est prévue pour le 20 décembre à 14 h UTC, d’une durée de 72 heures jusqu’au 23 décembre. Le financement combiné sera consacré à la mise à l’échelle de l’équipe et à la construction d’une infrastructure pour soutenir des millions de joueurs pour le niveau AAA. MMORPG.

Realms of Ethernity est un MMORPG Play-to-Earn qui est également un « méta-métavers », étant à la fois un jeu RPG passionnant en soi, ainsi qu’un jeu de jeux hébergeant d’autres métavers. RoE inclura les métavers d’autres jeux en s’associant ou en acquérant des studios existants. Le jeu vise à être de qualité AAA et à accueillir des millions de joueurs. Pour ces raisons, l’équipe a choisi d’utiliser Polygon, une plate-forme Ethereum Layer-two rapide et évolutive, comme couche blockchain.

Le monde RoE est rempli de centaines de quêtes, de villes et de donjons, ce qui en fait un véritable métavers avec tous les éléments d’une économie de jeu dynamique. Les joueurs peuvent participer à des activités PvE dans des quêtes et des donjons, où ils risquent leur vie pour obtenir des NFT et des pièces d’or précieux. Après le raid, ils peuvent se rendre dans les villes pour échanger avec d’autres joueurs et jouer à des jeux comme le poker ou le blackjack.

Realms of Ethernity est développé par Blue Monster Games, un studio de jeux blockchain expérimenté connu pour Kart Racing League. En plus de la vente privée, DIG International évalue un investissement dans le studio.

« Nous sommes ravis de recevoir un soutien aussi massif de la part de DIG. Il est très rare de voir des fonds individuels clôturer des tours entiers, c’est donc un signe certain de leur niveau d’enthousiasme et de soutien pour Realms of Ethernity », a déclaré Joseph Rubin, co-fondateur et PDG de Blue Monster Games. « Le financement sera déterminant pour transformer le RoE en une superproduction de jeux blockchain. »

Nous sommes extrêmement heureux de soutenir ce projet et cette équipe incroyables », a déclaré Haydn Snape, propriétaire de Decentralized Investment Group. « L’élargissement de notre portefeuille aux jeux blockchain est la première étape d’une série de mesures stratégiques que nous prendrons au cours des prochains mois. »

À propos des Royaumes d’Ethernity :

Realms of Ethernity (RoE) est un jeu MMORPG développé par Blue Monster Games, les créateurs de Kart Racing League. Construit sur Polygon, RoE est à la fois un monde virtuel passionnant de batailles de butin, de terrain et de PvP, ainsi qu’un « méta-métaverse » intégrant de nombreux autres jeux dans son riche écosystème. Le jeu est alimenté par le jeton de gouvernance RETH, qui permet à la communauté de prendre les rênes du projet.

À propos de Blue Monster Games :

Blue Monster Games Inc. est une société basée en Floride qui se consacre au développement de jeux vidéo utilisant la technologie NFT. Ces projets de jeux sont basés sur un modèle de jeu pour gagner, ce qui signifie que les joueurs ont la possibilité de gagner de l’argent dans le jeu.

Blue Monster est le créateur de Kart Racing League, qui propose des personnages 3D NFT qui peuvent être utilisés pour jouer à un jeu de course de karting, gagnant des récompenses pour chaque course remportée. L’équipe travaille également sur un certain nombre de projets différents qui seront annoncés au cours des prochains mois.

Contacts

Responsable marketing