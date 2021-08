Le jeu AAA de Remedy avec Epic Games est entré en pleine production

in

Par Dom Peppiatt

16 août 2021 15:33 GMT

Remèdeprochain jeu AAA de ‘s – qu’il fait en collaboration avec Jeux épiques – est entré en pleine production, selon un nouveau rapport d’investisseur du studio.

Remedy a annoncé que son prochain grand jeu avait correctement commencé le développement.

Nous avons appris l’année dernière que le prochain grand titre du studio serait financé par Epic Games, et il y a une myriade de rumeurs et de rapports qui indiquent que le jeu est une suite complète d’Alan Wake. Remedy et Epic n’ont pas encore confirmé cela, cependant.

Regarder sur YouTube

En plus de l’annonce de la pleine production de ce nouveau jeu, le rapport note que l’effectif de Remedy Entertainment est passé à près de 300 personnes, ce qui est logique – le studio a beaucoup à faire, après tout.

En plus du prochain jeu triple-A, la société travaille sur un spin-off coopératif PvE à quatre joueurs de Control (appelé Condor) et travaille également sur une suite du titre d’action, qui est actuellement en pré-production. . Control a attiré plus de 10 millions de joueurs au cours de sa vie, il n’est donc pas surprenant de voir la société miser sur la franchise.

Il y a aussi une mise à jour sur Vanguard – le prochain titre coopératif gratuit de Remedy – qui « progresse à un bon rythme » et a eu « une sélection de tests de gameplay fermés internes et externes ». Remedy dit que Crossfire X devrait également être lancé à un moment donné en 2021.

Les choses s’activent donc pour le studio.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.