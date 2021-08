Le jeu Apple Arcade exclusif “Fantasian” fixe la date de sortie de la deuxième partie

En mars, la communauté du jeu s’est enthousiasmée pour le dernier jeu du créateur de Final Fantasy, “Fantasian”, une histoire exclusive à venir sur Apple Arcade. Il a été lancé en avril et maintenant, Hironobu Sakaguchi a annoncé que la deuxième partie est prête à être publiée.

Selon The Verge, Fantasian aura bientôt une vraie fin avec la dernière partie de cette longue histoire, et elle sera lancée ce vendredi 13 août.

La seconde moitié de “Fantasian” comportera “entre 40 et 60 heures d’expérience pour les joueurs”, a déclaré le développeur Mistwalker. Il présentera également 50 nouvelles vues artisanales à explorer, ainsi que 34 nouvelles chansons de Nobuo Uematsu.

Une chose qui a créé beaucoup d’enthousiasme à propos de ce RPG est qu’il se déroule dans un contexte composé de plus de 150 dioramas faits à la main qui mélangent des environnements physiques et des personnages 3D.

Dans un communiqué, Sakaguchi a déclaré :

La sortie de la partie 2 de Fantasian marque l’achèvement de la saga. Il a fini par être, de manière assez inattendue, environ le double du volume de la partie 1 et est plus axé sur les quêtes, donnant aux joueurs la possibilité de progresser dans le monde à leur propre rythme. Les rencontres de boss sont encore plus uniques qu’avant. Au nom de tous les membres de l’équipe de développement, des artisans du diorama et des talents musicaux, y compris Uematsu-san, je pense que nous pouvons dire en toute sécurité que nous n’avons rien laissé sur la table. Nous avons soigneusement sculpté l’expérience en préservant la « chaleur » des dioramas avec toute l’attention portée aux détails. J’encourage tout le monde à faire l’expérience de cette mystérieuse énergie « émotionnelle », qui est au cœur même de Fantasian.