Le jeu avec le plus de points de l’histoire de la NBA

Denver, Colorado, 13 décembre 1983. Les fans de la McNichols Arena n’imaginaient sûrement pas qu’ils allaient présenter un duel historique dans l’histoire de la NBA. Et c’est ce jour là Pistons de Détroit et pépites de Denver ils ont disputé le duel avec le plus de points accumulés dans l’histoire de la NBA. Jusqu’à trois prolongations ont été disputées pour mettre fin à un historique de 186-184 pour les Pistons, qui est encore aujourd’hui le match avec le plus de points de l’histoire et les deux équipes continuent d’occuper les positions 1 et 2 avec le plus de points marqués. Tout cela avec trois extensions contestées.

records NBA

Meilleur score de l’histoire L’équipe gagnante et le perdant ont marqué respectivement le premier et le deuxième score le plus élevé de l’histoire par une équipe Les deux équipes ont cumulé 142 field goal Les deux équipes ont cumulé 93 passes décisives 4 joueurs ont marqué plus de quarante points

Meilleurs buteurs

Pépites : Kiki VanDeWeghe (plus haut en carrière 51), Alex English (47), Dan Issel (28) Pistons : Isiah Thomas (47), John Long (41), Kelly Tripucka (35)

Meilleurs participants

Pépites : Kiki Vandeweghe (8) Pistons : Isiah Thomas (17), John Long (8), Vinnie Johnson (8)

Meilleurs rebondeurs

Nuggets : Alex English (12) Pistons : Bill Laimbeer (12)

D’autres duels historiques

San Antonio Spurs 171 – Milwaukee Bucks 166 (1982, 3 prolongations) Chicago Bulls 168 Atlanta Hawks 161 (2019, 4 prolongations) Golden State Warriors 162 Denver Nuggets 158 (1990, match avec le plus de points sans prolongation) Denver Nuggets 163 San Antonio Spurs 155 (1984, pas d’heures supplémentaires, encore une fois Vandeweghe et English Nuggets) Phoenix Suns 161 New Jersey Nets 157 (2006, 2 heures supplémentaires)