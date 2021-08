Le jeu croisé Splitgate est-il ? Le multijoueur multiplateforme et le chat vocal expliqués

Splitgate est l’un des jeux les plus populaires en ce moment et son statut de jeu croisé est une excellente nouvelle pour les nouveaux arrivants.

Le jeu de tir multijoueur gratuit devait initialement être lancé le 27 juillet, mais sa version bêta a été prolongée avec la sortie complète désormais prévue pour une date actuellement non annoncée en août. La raison pour laquelle sa démo a été prolongée est que les serveurs sont submergés par sa popularité soudaine.

Si vous n’avez jamais joué au jeu auparavant, mais que vous voulez maintenant voir en quoi consiste tout le hoopla du portail avec des armes à feu, la bonne nouvelle est que vous pouvez participer avec des amis sur n’importe quel système.

SPLITGATE : Qu’est-ce qu’une course du Panthéon et comment jouer à Splitgate (2021) : Annoncer la bande-annonce

Splitgate propose-t-il un multijoueur multiplateforme ?

Splitgate prend en charge le jeu croisé et le multijoueur multiplateforme entre PlayStation, Xbox et PC.

Il s’agit également d’une génération croisée, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec des amis sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X. La version bêta a été lancée pour toutes les plateformes le 14 juillet et il est probable que l’inclusion du jeu croisé soit en partie responsable des problèmes de serveur.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité sur les consoles, mais cela peut allonger vos temps d’attente.

Comment désactiver le jeu croisé dans Splitgate

Vous ne pouvez désactiver le jeu croisé et le multijoueur multiplateforme pour Splitgate que sur une console PlayStation ou Xbox.

Si vous utilisez un système PlayStation ou Xbox, il vous suffit de vous aventurer dans les paramètres, de sélectionner Confidentialité, puis de décocher la case Crossplay.

Il n’est pas possible de désactiver la fonctionnalité sur PC au moment de l’écriture. Cela a entraîné de nombreuses plaintes de fans sur Reddit en raison de la visée automatique et d’autres facteurs.

Y aura-t-il un correctif pour le chat vocal croisé? Si oui, quand ? – jesse smith (@jessesmith_97) 9 août 2021

Chat vocal

Il existe un chat vocal multiplateforme dans le jeu, mais il ne fonctionne pas comme prévu pendant la version bêta.

Cela semble bien fonctionner dans les halls, mais s’interrompt dès le début des matchs. Le compte Twitter officiel du jeu a déclaré qu’ils étaient au courant du problème et qu’un correctif serait fourni, mais rien ne s’est matérialisé jusqu’à présent.

