Le jeu d’action de Kung Fu, Sifu, sera lancé sur PlayStation et PC en février 2022

Sifu, le jeu de kung-fu élégant de Sloclap (développeurs d’Absolver) a une date de sortie de 22 février 2022 sur consoles et PC, une nouvelle bande-annonce de date de sortie a été révélée.

Comme annoncé lors de la diffusion en direct de la soirée d’ouverture de la gamescom, la bande-annonce du jeu d’action a montré plus de gameplay et a annoncé la nouvelle date de sortie du jeu après avoir été retardée par rapport à sa fenêtre d’origine de l’automne 2021.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Sifu vient de Slocalp, l’équipe française derrière le jeu de combat d’arts martiaux 2017 acclamé par la critique Absolver. Bien qu’une grande partie du titre précédent ait été conçue autour du jeu en ligne, le développeur s’éloigne du multijoueur avec ce titre.

Annoncé lors de l’état des lieux de PlayStation de février 2021, la vanité principale de Sifu est qu’il vous vieillira un peu à chaque fois que vous mourrez. Apparemment, la mécanique vieillissante est une métaphore de la sagesse que les artistes martiaux acquièrent à mesure qu’ils perfectionnent leur art – ce n’est qu’une interprétation assez littérale de cette idée.

La dernière bande-annonce présente certains endroits que nous avons déjà vus, ainsi que des décors sympas (le plus intéressant étant un combat plusieurs contre un dans une petite pièce avec une brosse suspendue qui enduit la pièce d’encre lorsqu’elle est agitée par le combat).

Sifu est disponible en pré-commande dès maintenant via le PlayStation Store et l’Epic Games Store.

Il se décline en deux versions :

L’édition standard est de 39,99 $ / 39,99 € et comprend les jeux de base et deux bonus de précommande : un pack cinématique exclusif en mode photo et deux avatars exclusifs.

L’édition de luxe (49,99 $ / 49,99 € €) comprend également l’OST, un livre d’art numérique, une remise de 10 % et l’accès au jeu deux jours plus tôt.

Sifu devrait être lancé à la date très agréable du 22/2/2022 pour PS4, PS5 et PC via Epic Games Store.