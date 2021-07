Le jeu d’Addison Rae dans “Il est tout ce” reçoit des critiques mitigées

ICYMI, Hollywood passe un grand moment avec la refonte de nouvelles versions de nos films et émissions de télévision préférés des années 90 et 2000 … pour notre plus grand plaisir (le redémarrage d’iCarly) et notre consternation (Fate: The Winx Saga). Le plus récent projet de victime sur la côtelette et le bloc est le classique culte des années 90, She’s All That, que Netflix a repris et a décidé de basculer dans une version échangée entre les sexes appelée He’s All That avec Addison Rae.

Netflix a abandonné le premier regard de He’s All That, et pour le dire très clairement … certaines personnes aiment le jeu d’Addison et d’autres détestent le jeu d’Addison. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous laisse décider par vous-même :

Bien sûr, Twitter est intervenu pour faire entendre haut et fort leurs opinions :

Si cela peut vous consoler, Addison dit qu’elle a tout misé sur le tournage de He’s All That. “Je prenais [acting] classes probablement sept jours par semaine avant le début du film et [spending] comme des heures et des heures par jour à faire des analyses de scénario … Je me suis assuré de le prendre au sérieux », a-t-elle déclaré à Variety lors des MTV TV and Movie Awards de cette année en mai. “Je suis un peu nerveux mais j’ai fait de mon mieux et c’est tout ce que je peux faire.”

La co-star d’Addison, Tanner Buchanan (oui, le mec qu’elle a maladroitement embrassé aux MTV Movie and TV Awards), n’avait que de bonnes choses à dire sur elle aussi. Il a précédemment déclaré à People que travailler avec Addison sur le plateau “est un vrai régal”, et a ajouté qu'”elle est vraiment entrée dans ce film avec tellement de motivation, de travail acharné et de passion pour montrer ses capacités en tant qu’actrice”.

On dirait que nous devrons simplement attendre la sortie du film et voir ce que les critiques en pensent, non? He’s All That sera disponible en streaming sur Netflix le 27 août.

