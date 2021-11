Le jeu dans le cloud se lance aujourd’hui sur toutes les consoles Xbox | Jeux

Xbox Cloud quitte sa phase de bêta fermée et est désormais disponible pour tous les utilisateurs de consoles Xbox, qui rejoignent les utilisateurs de mobiles et de PC.

Ils disent que l’avenir des jeux vidéo est dans le cloudBien qu’ils aient également dit que la télévision tuerait la radio, que le DVD tuerait le cinéma, que les livres électroniques tueraient les livres, et rien de tout cela ne s’est produit.

Nous ne savons pas si le cloud gaming remplacera entièrement les consoles physiques, mais cela peut être un ajout précieux, comme démontré La première de Xbox Cloud sur les consoles Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X (Une analyse). Il était déjà disponible sur PC et mobiles.

Nuage Xbox Il permet jouer à environ 100 jeux sans avoir à les télécharger et à les installer. Mais vous devez vous inscrire à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 12,99 euros par mois.

Il n’est donc pas disponible avec tous les jeux du catalogue Xbox, seulement avec une centaine de titres, et il n’y en a pas les plus importants.

Une autre différence est que le cloud gaming fonctionne à 1080p et 60fps, tandis que si vous les installez en mode local, vous pourrez jouer en 4K dans les jeux qui le permettent.

Les plus bénéficiaires sont les utilisateurs de Xbox One, car ils peuvent lire certains titres dans le cloud qui proviennent de la Xbox Series X et ne sont pas sur leur console, tels que Recompile, The Medium et The Riftbreaker.

ET quels avantages cela apporte-t-il dans la Xbox Series XSi l’abonnement vous donne le droit de télécharger ces 100 jeux et d’y jouer en local, sans latence et en résolution 4K ?

La nouvelle console de Microsoft est la première à ne pas inclure de lecteur de disque. Il fonctionne avec les jeux téléchargeables que vous achetez sur le Marché Xbox One ou avec l’abonnement Xbox Gamepass. En échange c’est moins cher.

Cela vous permet essentiellement testez les jeux cloud pour voir si vous les aimez, puis téléchargez-les. OU économiser de l’espace disque et les jouer sans les installer.

Vous pouvez également invitez un ami à jouer à un jeu en ligne et jouez instantanément, même si vous ne l’avez pas installé.

Prenant en compte que C’est un module complémentaire gratuit qui n’augmente pas le prix de l’abonnementLes joueurs Xbox apprécieront certainement le jeu dans le cloud.

Pour Microsoft, il sert de terrain d’essai précieux pour tester sa nouvelle plate-forme cloud et évaluer, si un jour, elle remplacera les consoles Xbox physiques…

