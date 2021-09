Le jeu d’aventure inspiré de Ratchet & Clank ‘Effie’ obtient une édition spéciale en boîte sur Switch

Mettre à jour: Il est maintenant annoncé que l’édition spéciale d’Effie sera lancée pour Nintendo Switch le 1er octobre 2021 et comprendra un étui spécialement conçu, un livre d’art conceptuel avec des dessins conceptuels de l’équipe de développement et une affiche du héros du jeu, Galand.

Vous pourrez vous en procurer le mois prochain dans une sélection de revendeurs spécialisés européens, alors restez à l’affût si cela vous intéresse !

Article original (mar. 13 juillet 2021 à 10h00 BST): Effie, les Ratchet & Clank et le jeu d’action-aventure 3D inspiré de Yooka-Laylee du développeur Inverge Studios, bénéficiera bientôt d’une édition physique sophistiquée grâce à Meridiem Games.

La nouvelle version, qui s’appellera Effie – Édition de Galand, comprendra un étui spécialement conçu, un livre d’art conceptuel présentant la conception du jeu et une affiche du héros barbu du titre, Galand. Vous pouvez en avoir un aperçu à la fin de la nouvelle bande-annonce ci-dessus, ou la regarder encore plus en détail dans l’image ci-dessous.

Effie a été lancé numériquement sur le Switch eShop en avril et rejoindra la gamme de boîtes européennes de Meridiem Games cet automne. Si vous n’avez jamais joué à celui-ci auparavant, voici une description officielle tirée de l’eShop :

Effie est un jeu d’action-aventure en 3D qui combine les éléments classiques du genre, tels que le combat, les plates-formes et les puzzles, avec l’exploration d’un monde élargi. Dans le jeu, nous incarnons Galand, un jeune homme dans sa quête pour retrouver sa jeunesse après qu’une sorcière l’a maudit avec une vieillesse prématurée. Une puissante magie noire contrôle les villes de la région d’Oblena et pour affronter le mal, nous porterons un bouclier magique appelé Runestone. Ce bouclier a un rôle très important dans notre aventure car il sera notre seule arme et outil. Il vous permettra de vous défendre, de combattre et de surfer à travers les prairies rouges.

Plongez dans l’aventure de Galand, un jeune homme dans sa quête pour retrouver sa jeunesse après qu’une sorcière l’a maudit avec une vieillesse prématurée. Battez toutes les créatures sinistres, surmontez tous les défis de plate-forme et résolvez les énigmes les plus complexes !