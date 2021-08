Le jeu D&D Roguelike Curious Expedition 2 est maintenant disponible sur Switch

L’un des nombreux jeux révélés pour Switch lors de la dernière présentation d’Indie World était Expédition curieuse 2.

C’est une charmante aventure narrative roguelike de Thuderful Publishing et du développeur indépendant Maschinen-Mensch. La version Nintendo comprend toutes les mises à jour de contenu et est disponible dès maintenant pour 19,99 $ / 19,99 € / 16,99 £.

Voici un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre, ainsi qu’une bande-annonce (ci-dessus):

Curious Expedition 2 est comme une version Journey to the Center of the Earth de D&D, mélangée à des éléments narratifs roguelike, le tout enveloppé dans une expérience de jeu simplifiée et accessible. Incarnez un explorateur intrépide, rassemblez votre équipage et partez vers l’inconnu. Au cours de vos expéditions, vous rencontrerez toutes sortes de cultures, de flore, de faune, de trésors et plus encore, allant du mondain au plus… curieux ! En utilisant une combinaison d’éléments de gameplay et d’histoire fabriqués à la main et procéduraux, Curious Expedition 2 crée des aventures complètement uniques et épiques à chaque fois que vous jouez.