Le jeu de bataille royale gratuit Vampire: The Masquerade – Bloodhunt arrive sur PS5

Le jeu de bataille royale de Sharkmob Chasse au sang devrait sortir plus tard cette année sur PS5.

Situé dans l’univers Vampire: The Masquerade, le titre gratuit à la troisième personne propose un gameplay vertical avec une traversée qui vous emmène des ruelles aux toits de Prague. Ici, les vampires sont en guerre contre les équipes d’intervention de la Seconde Inquisition.

Tout en naviguant dans la ville, vous devrez vous nourrir pour devenir plus fort tout en préservant la mascarade et en éliminant les chasseurs en utilisant vos pouvoirs, vos armes et votre esprit. Le jeu peut être joué en solo ou en équipes de trois groupes avec jusqu’à 45 joueurs.

Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam, le jeu annoncé en novembre est entré dans une phase alpha fermée en juillet de cette année.

Voici une liste de fonctionnalités :

Rejoignez la chasse au sang en utilisant des pouvoirs surnaturels et traversez n’importe où pour combattre d’autres joueurs et des ennemis contrôlés par l’IA pour être le dernier vampire debout. Montrez votre fantaisie de vampire par des personnages personnalisables – incarnez un vampire personnalisé de votre propre création. Choisissez l’allégeance de votre clan pour définir votre style de jeu, puis laissez votre personnalité briller en créant vos looks expressifs les plus uniques pour que vos amis et vos rivaux se souviennent. Restaurer la mascarade – Situé dans la magnifique vieille ville de Prague, rendu avec la plus haute fidélité graphique, Bloodhunt offre des raisons de continuer à se battre avec la progression de l’histoire en utilisant les mises à jour d’Actes au fil des saisons. Pas de mécanisme « payer pour gagner » – créé avec une mentalité axée sur le joueur. Prise en charge de 12 langues – anglais, français, italien, allemand, espagnol, russe, polonais, portugais (brésilien), espagnol (Amérique latine), chinois, coréen et japonais. La prise en charge de Spatial Audio permet aux joueurs d’être totalement immergés dans le frisson de la chasse : écoutez les menaces avant de les voir à l’aide de la dernière technologie audio 3D.

Bloodhunt est actuellement sans date de sortie ferme.