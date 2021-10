Le jeu de calmar a inspiré les gars de l’automne à revisiter le mini-jeu inutilisé

Image : Mediatonic / Netflix / Kotaku

Lors d’une récente interview TechRadar, le concepteur de jeux en chef de Fall Guys, Joe Walsh, a déclaré que l’équipe de développement de Mediatonic jouait actuellement avec l’idée de récupérer un mini-jeu inutilisé dans la salle de découpe. Et tout cela grâce à la dernière série originale de Netflix, Squid Game.

Squid Game, écrit et réalisé par le cinéaste sud-coréen Hwang Dong-hyuk, concerne une compétition mortelle à 456 joueurs qui promet de payer à un seul gagnant suffisamment d’argent pour échapper à ses dettes écrasantes. Destinée à être une allégorie sur les inégalités modernes, les similitudes de Squid Game avec des propriétés comme Battle Royale et The Hunger Games (sans parler de l’ensemble du genre de jeu vidéo que ces propriétés ont finalement inspiré) en ont fait un succès auprès des téléspectateurs.

Bien que le monde et les thèmes de Fall Guys ne soient pas aussi sinistres que ceux de Squid Game, sa prémisse permet de nombreux chevauchements. Prenez Red Light, Green Light par exemple, le jeu pour enfants bien connu qui occupe une grande partie du premier épisode de la série. Lors du développement de Fall Guys, Mediatonic a également envisagé sa propre version de Red Light, Green Light qui n’a finalement jamais vu le jour. Avec Squid Game dominant désormais l’air du temps culturel, Walsh pense que le moment est venu de revisiter le concept inutilisé.

« Dans un jeu vidéo, il y a quelque chose à propos du mouvement », a déclaré Walsh à TechRadar. « [I]Dans la vraie vie, il est très difficile de rester immobile, mais dans un jeu vidéo, il suffit de poser sa manette. Et donc, à l’époque, je pense que nous nous disions: « Nous ne ferons jamais Red Light, Green Light, cela n’a pas de sens. » Mais maintenant, vu à quel point Squid Game est populaire, j’aimerais que nous ayons une autre chance à quelque chose comme ça et voir si nous pourrions le faire dans Fall Guys.

Fall Guys a profité de plusieurs saisons de nouveau contenu depuis son lancement en août 2020, dont certains ont même été marqués avec des apparitions croisées de franchises comme Among Us, Nier: Automata et Godzilla. Une collaboration avec Squid Game, que ce soit officiellement ou simplement par hommage, ne serait pas la chose la plus folle qui puisse arriver à la bataille royale rebondissante. En tout cas, c’est cool de voir Mediatonic reconnaître les médias non ludiques auxquels le genre doit tant.

