Le jeu de calmar Ce sera réel ! Ils donneront mille dollars au gagnant | Instagram

Tout semble indiquer que The Squid Game sera réel au Venezuela et ils donneront mille dollars à ceux qui « survivront » à ce jeu devenu populaire après la sortie de la série sur la célèbre plateforme du logo rouge, Netflix.

C’est vrai, même si cela semble étrange, au Venezuela un un événement comme la série Netflix avec un prix pour celui qui « survit » aux six jeux.

A noter que cette série a été un phénomène mondial et qu’à l’heure actuelle elle a levé 891 millions de dollars.

Cependant, dans ce jeu évidemment avec quelques modifications concernant l’intrigue au sein de la plate-forme OTT.

La capitale vénézuélienne, Caracas, sera le lieu où se dérouleront les compétitions du Squid Game, au coût de 10 dollars par concurrent sous inscription et la règle fondamentale selon laquelle « aucun assassinat » ne sera accordé à ceux qui sont éliminés.

À l’heure actuelle, on sait qu’une société de production audiovisuelle sera chargée de mettre en place les scénarios pour le développement de six jeux et celui qui « survit » à tout recevra un prix de mille dollars américains, l’équivalent de 4 134 bolivars vénézuéliens ou 20 mille pesos Mexicains.

Le gagnant sera reconduit chez lui par la sûreté de l’Etat pour éviter tout incident compte tenu de la somme ; En plus de l’inscription susmentionnée de 10 $ par participant, ceux qui veulent y assister en public doivent débourser un dollar.

Règles du jeu Squid au Venezuela Un numéro sera attribué à chaque participant après confirmation de l’inscription de 10 dollars. Prix ​​au gagnant de 1 000 (mille) dollars américains. Personne ne sera assassiné lors de cet événement. Les participants s’affronteront dans six jeux qui seront dévoilés le jour de l’événement. Tout joueur éliminé doit soit quitter le jeu, soit rester spectateur. Il y aura la sécurité policière, le service médical, le transport, l’hydratation pour les participants et une escorte d’État pour le gagnant.

C’est ainsi que seront les règles de ce jeu qui se déroulera le 8 novembre, il est à noter que cette nouvelle est sortie hier, elle est donc fraîchement sortie du four.

Pour le moment, on ne sait pas qui seront les participants à ce jeu, s’ils seront choisis au hasard ou pourront s’inscrire, alors restez connectés pour connaître tous les détails d’un événement qui sera sans aucun doute controversé et assez viral sur tous. réseaux sociaux.