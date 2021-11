Le jeu de calmar de MrBeast est non létal et un grand succès sur YouTube

Qui sera le gagnant ? Capture d’écran : MrBeast

Dans Squid Game de Netflix, les enjeux sont élevés. Si vous gagnez, vous obtenez 45,6 milliards de wons coréens (39 millions de dollars). Si vous perdez, eh bien, vous mourrez. YouTuber MrBeast a recréé Squid Game, mais en réduisant les enjeux dans le processus. Dieu merci pour cela!

Tout comme dans l’émission originale, la version réelle de MrBeast présente 456 personnes portant des survêtements verts numérotés en lice pour gagner beaucoup d’argent. Le gagnant remportera 456 000 $, ce qui est inférieur aux 45,6 milliards gagnés dans l’émission, mais reste une somme importante. Donc, oui, l’argent est moindre, mais bon, si vous perdez, vous ne vous faites pas tuer. Un petit appareil est apposé sous la chemise de chaque joueur qui « éclate », faisant un trou dans la chemise et suintant un liquide brunâtre.

Des versions réelles de Squid Game ont déjà eu lieu, mais il est peu probable que l’une d’entre elles ait recréé les jeux dans cette mesure.

Surnommée « MrBeast Game », la version réelle propose des recréations de chaque ensemble de la série – et ce sont des recréations impressionnantes à cela. L’ensemble feu rouge/feu vert a pris vie, poupée effrayante et tout, ainsi que les ensembles pour le terrain de jeu en nid d’abeille, le match de tir à la corde, le quartier du jeu de billes et le pont de verre.

Il y a même une pièce remplie de lits superposés. Le jeu final, cependant, est différent.

De plus, contrairement à l’émission originale, ceux qui sont éliminés lors des tours ultérieurs reçoivent de l’argent comme prix de consolation. Certains ont aussi empoché de l’argent pour arrêter plus tôt.

Ce qui est si intéressant, c’est que la version réelle n’a aucun des scénarios dramatiques ou de la violence sinistre de la série, et pourtant, la version de MrBeast accumule toujours les vues.

Depuis que la vidéo a été publiée sur YouTube le 25 novembre, elle a enregistré plus de 110 millions de vues. Une partie de l’intérêt est, sans aucun doute, le ski dans le sillage de la popularité massive de Squid Game. Mais ne négligez pas le désir de regarder les gens essayer de gagner de l’argent et l’énorme public intégré de MrBeast. MrBeast s’est fait un nom grâce à des cascades étranges et à des dons d’argent, ce qui est exactement ce dont il s’agit.

Mais avec une grande partie du jeu Squid original recréé dans des détails aussi précis, pourquoi MrBeast ne cache-t-il pas qui il est vraiment ?