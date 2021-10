Le jeu de calmar de Netflix pourrait avoir une version mexicaine | Instagram

C’est vrai, tout semble indiquer que la célèbre série Netflix Le jeu du calmar pourrait avoir une version mexicaineEh bien, apparemment, l’original ne leur suffisait pas et sans aucun doute, cette nouvelle a déjà intrigué de nombreuses personnes.

Si vous êtes fan du nouveau série De « The Squid Game » cette proposition peut sans aucun doute vous intéresser beaucoup.

Récemment, Simón Levy, ancien sous-secrétaire à la planification et à la politique du tourisme, a lancé un appel avec l’influenceur Diego Ruzzarin et les frères Fernando et Billy Rovzar, du studio Lemon Studios, pour que leurs fans envoient des propositions de scénario, afin de produire la version mexicaine. de « Le jeu du calmar ».

Après le succès que la première de « The Squid Game » signifiait pour Netflix, Simón Levy et Billy Rovzar ont assuré mercredi dernier que leur intention était de secouer la société avec un produit qui fait réfléchir, mais qui bien sûr divertit aussi.

C’est à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux que l’homme d’affaires a souligné que l’alliance, en plus de développer et produire la version de « The Mexican Squid Juice », travaillera également sur une plateforme qui fera beaucoup parler.

Ainsi, sans donner de date de clôture de l’appel, Rovzar a indiqué que la réception des idées et des scénarios se fera par email de Lemon Films : contents@lemonfilms.com.

Pendant ce temps, Diego Ruzzarin, qui crée du contenu de nature philosophique sur YouTube et Instagram, a déclaré qu’il était extrêmement excité par l’annonce et a expliqué que le contenu qu’ils recherchent est un contenu qui explore le comportement humain sous la pression de la dette, des inégalités. et le manque d’opportunités.

Nous cherchons un portrait de l’intimité et de la souffrance de notre réalité invisible », a-t-il ajouté.

A noter que la maison de production Lemon Films a déjà travaillé main dans la main avec Netflix puisque, comme « El game del calamar », les séries « Monarca » et « Control Z », produites par le studio mexicain, sont exclusives au plateforme de diffusion en continu.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette série Netflix a connu un tel succès que, depuis sa première mi-septembre, elle est devenue l’une des plus vues du Top 10 de Netflix.

En fait, il y a quelques jours à peine, la plateforme a confirmé que « The Squid Game » est devenu la première de son service la plus réussie de tous les temps avec plus de 100 millions de vues par foyer.