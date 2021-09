Le jeu de calmar est-il réel ? C’est ce qui a inspiré la série Netflix

Au total, ce sont 456 personnes qui recrutent pour Le jeu du calmar, en compétition pour le grand prix qui les sortira de la terrible situation économique dans laquelle ils vivent. Ainsi la série est un commentaire sur le monde dans lequel nous vivons avec des mannequins qui ont des millions de personnes endettées. Et beaucoup s’étonnent si le cas est réel et qu’il s’avère que le titre est une référence à un jeu d’enfants en Corée du Sud.

Le jeu du calmar est un jeu d’enfant dans ce pays. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk a écrit la série inspirée des bandes dessinées japonaises telles que Battle Royale, comme le feront les dieux et Alice in Borderland, qui ont en commun personnes désespérées financièrement qu’ils participaient justement à des jeux de survie. Alors Hwang a adapté l’histoire à la situation de milliers de personnes en Corée, s’est-il expliqué lors de la promotion de la série.

En fait, le “jeu du calamar” consiste à dessiner trois figures géométriques au sol : cercle, triangle ou carré, comme pour former un calamar. Il y a donc un feu rouge et un feu vert, ce qui dépend du fait de courir ou de rester « figé » devant un « policier ». C’est un jeu d’enfant que le réalisateur a adapté à la fiction et donc aux chansons pour enfants qui sonnent, super flippantes, quand il y a un massacre, ce qui rend la série plus terrifiante.