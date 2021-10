Le jeu de calmar ? Ici 5 footballeurs aux surnoms du monde marin

10/12/2021 à 03h21 CEST

pari

‘The Squid Game’ est la sensation de la saison dans le monde des séries. La production coréenne brise le public et beaucoup se demandent où est le secret d’une version asiatique de ‘The Hunger Games’, mais dans une version encore plus extrême. Le monde du football n’est pas étranger à ces événements et ci-dessous, nous souhaitons partager avec les utilisateurs de Betfair quelques surnoms qui pourraient correspondre à la série qui la démarre sur Netflix.

LA POULPE MATUIDI

Blaise Matuidi n’est peut-être pas le footballeur le plus esthétique du monde, mais il est plus efficace que la plupart. Ils le surnomment le « poulpe » car il est capable d’intercepter toutes sortes de balles dans la moelle épinière et avec de multiples ressources. Il a brillé tout au long de sa carrière avec le Paris Saint Germain et la Juventus. Il est actuellement à l’Inter Miami de David Beckham essayant de transmettre ses connaissances aux nouvelles générations. Il a été champion du monde avec la France en 2018.

LA MÉDUSE BARTHEZ

De champion du monde français à champion du monde français. Qui ne se souvient pas de Fabien Barthez et de son crâne rasé que Laurent Blanc embrassait toujours ? Le gardien de but qui a fait champion de France lors de la Coupe du monde 1998 était connu sous le nom de « La Méduse » pour avoir toujours été une nuisance pour les attaquants. Il détient le record de matchs consécutifs de Coupe du monde sans encaisser de but avec 10. Il a également remporté l’Euro 2000 avec la France. Au niveau des clubs, il s’est fait remarquer à Manchester United et à Monaco.

REQUIN PUYOL

Il semble que pour pouvoir entrer dans cette liste, vous devez être un champion du monde. Carles Puyol était en 2010 avec l’équipe espagnole. L’ancien capitaine du Barça a été ainsi surnommé par le légendaire Andrés Montes. Défense mobile, agressive dans la marque individuelle et avec beaucoup d’instinct, Puyol était un vrai requin sur le terrain. En plus d’être le vainqueur avec l’équipe espagnole de multiples titres, le ‘Tiburon’ a vécu la période la plus glorieuse du Barça, remportant trois Ligues des Champions.

NEMO ZIL

L’Allemand d’origine turque a également été champion du monde avec l’Allemagne en 2014 lors de la Coupe du monde au Brésil. Le footballeur était le protagoniste d’une célèbre couverture de marque où sa relation avec la mer a été révélée à travers ‘La quinta de Nemo’, le poisson le plus célèbre de Pixar. Le milieu de terrain a ébloui au Real Madrid, mais sa carrière a décliné à Arsenal pour finalement finir par perdre pour Fenerbahce. Personne ne doute qu’il était l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, mais que sa mauvaise tête ne l’a pas aidé le moins du monde.

LA FOQUITA FARFÁN

Jefferson Farfán n’est pas un champion du monde, mais il est le meilleur joueur de tous les temps au Pérou. L’attaquant a eu une véritable carrière de globe-trotter avec des expériences au PSV, Schalke 04, Al-Jazira, Lokomotiv à Moscou ou Alianza de Lima. Une statistique curieuse dans son palmarès est qu’il a remporté toutes les « Coupes du Roi » dans leurs différentes versions en portant les maillots de ces clubs. Sa plus grande réussite au niveau de l’équipe nationale a été d’être finaliste de la Copa América 2019.