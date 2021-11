Le jeu de calmar n’est plus le plus populaire de Netflix depuis longtemps, un film occupe cette position | Divertissement

Le jeu du calmar commence à diminuer et une première de film est la plus populaire en Espagne.

Le jeu de calmar a réalisé quelque chose d’inhabituel sur Netflix et a été couronné comme la série la plus réussie de l’histoire de la plate-forme car il s’agit du contenu le plus regardé dans 94 pays. Cela a fait qu’en entrant sur Netflix, il est apparu comme le plus populaire dans notre pays, mais après plusieurs semaines, il est tombé à la deuxième place.

Maintenant, la chose la plus populaire sur Netflix Espagne est Army of Thieves, c’est un grand film de vol, bien qu’il soit mieux connu pour un autre facteur: c’est la préquelle de l’armée des morts, qui a été créée en mai de cette année.

Pas un an ne s’est écoulé depuis la sortie du film original réalisé par Zack Snyder et nous avons déjà une préquelle. Cela témoigne de l’intention de Netflix de créer un univers cinématographique autour de cette histoire dont le thème original est les zombies, bien que dans l’armée des voleurs, ils restent sur la touche.

Armée de voleurs se concentre sur le personnage de Ludwig Dieter, un travailleur ennuyé dont le passe-temps principal est les coffres-forts et qu’il a ce qu’on pourrait appeler un talent pour les ouvrir rapidement dans presque toutes les circonstances.

Le protagoniste rejoint un groupe diversifié de voleurs pour tenter d’ouvrir trois coffres-forts situés dans différents pays d’Europe qui n’ont jamais été volés. L’argent est important, mais la motivation principale est de surmonter ce défi.

Army of Thieves est un film classique mais il fonctionne car il est très facile à regarder et répond aux attentes : amusant, agile et pas ennuyeux. Bien que nous devons souligner que ce n’est pas trop surprenant non plus.

En tout cas, il réalise une formule à succès que Netflix espère répéter avec Red Alert, la grande première sur la plateforme pour novembre.

Comme toujours, nous partons des informations Netflix, mais les chiffres spécifiques qui ont causé ce changement sont inconnus. Au cas où vous voudriez connaître le film qui a triomphé ces derniers jours sur The Squid Game, voici le lien pour voir Army of Thieves sur Netflix.