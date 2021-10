in

Un politicien sud-coréen essaie d’acheter un numéro de téléphone vu dans la série à succès Squid Game de Netflix, car il s’agit d’un numéro de téléphone réel. Maintenant, la personne qui en est propriétaire serait submergée d’appels téléphoniques. Huh Kyong-young, membre du Parti national révolutionnaire qui a annoncé son intention de se présenter à la présidence de la Corée du Sud, offre 100 millions de won, soit environ 85 000 $, à la personne qui a le numéro de téléphone. Squid Game est sorti dans le monde entier sur Netflix le 17 septembre et est devenu l’émission la plus regardée sur la plate-forme dans le monde.

“J’ai entendu dire que le propriétaire du numéro de téléphone indiqué sur une carte de visite dans Squid Game souffrait de graves dommages dus à des blagues. J’aimerais acheter le numéro pour 100 millions de won”, aurait écrit Huh sur Facebook, selon le Korea Times. . Huh a couru pour plusieurs bureaux depuis 1997 avec peu de succès. Il est connu pour avoir fait des promesses de campagne bizarres, comme envoyer 100 millions de wons de fonds de secours aux adultes.

Dans Squid Game, un vendeur (Gong Yoo) qui recrute des personnes pour un jeu stimulant donne aux participants un numéro de téléphone à huit chiffres à appeler pour rejoindre le jeu. Il s’est avéré que le numéro est réel, et les gens ont envoyé des SMS ou appelé le numéro pour voir si quelqu’un répondrait.

La personne qui possède le numéro dans la vraie vie est un homme dans la quarantaine qui a déclaré aux médias coréens qu’il avait reçu environ 4 000 appels par jour depuis la sortie de la série. Il pensait qu’il s’agissait d’appels indésirables car il n’avait pas compris que son numéro était vu par les abonnés Netflix du monde entier jusqu’à ce qu’il regarde enfin l’émission lui-même. L’homme a dit qu’il ne peut pas changer le numéro maintenant parce qu’il l’utilise pour son entreprise. Il a reçu des appels à tout moment de la journée, alors il a commencé à prendre des somnifères. Le Hankook Ilbo a rapporté que la société de production de Netflix et Squid Game était en pourparlers avec le propriétaire du numéro de téléphone pour résoudre le problème.

Depuis la sortie de Squid Game le mois dernier, l’émission a été un succès international surprise pour Netflix. L’émission raconte l’histoire d’un groupe de personnes invitées à jouer à des jeux pour enfants pour courir la chance de gagner un prix qui changera leur vie, mais les joueurs doivent également risquer leur vie. Le spectacle a été écrit, créé et réalisé par Hwang Dong-hyuk et comporte neuf épisodes. Il a été produit par Siren Pictures, Inc.