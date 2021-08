Le jeu de cartes à collectionner Pokémon ajoute un nouveau mécanisme de style Fusion Strike dans le prochain ensemble

Image : La société Pokémon

The Pokémon Company International a partagé des nouvelles d’un tout nouveau mécanisme de jeu qui se dirigera vers le jeu de cartes à collectionner Pokémon plus tard cette année.

Il s’appelle Fusion Strike Style et sera introduit dans le prochain jeu de cartes à collectionner Pokémon : Sword & Shield—Fusion Strike card set qui devrait être lancé dans le monde entier le 12 novembre – quelques jours seulement avant le lancement de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Nintendo Switch.

La nouvelle extension sera disponible dans la gamme habituelle de boosters, Elite Trainer Box et collections spéciales, et comprend 25 cartes Fusion Strike comme Mew VMAX, Genesect V et Hoopa V. Voici un peu plus sur le nouveau mécanisme :

Décorés avec une touche de violet et de rose, les Pokémon avec le style Fusion Strike ont souvent des attaques qui se concentrent sur le travail d’équipe et renforcent l’idée de la force du nombre, car les Pokémon Fusion Strike bénéficient généralement lorsque d’autres Pokémon avec ce style de combat sont en jeu. De plus, le style Fusion Strike apparaît sur les cartes Trainer et Special Energy, qui ont tendance à aider les Pokémon de ce style de combat particulier et permettent aux joueurs de construire un deck Fusion Strike Style.

Images : La Compagnie Pokémon

Si vous souhaitez vous familiariser avec ces nouvelles cartes avant le lancement de l’extension en novembre, gardez un œil sur la boîte de construction et de combat Sword & Shield—Fusion Strike, lancée chez les détaillants participants le 30 octobre. Cette boîte spéciale contiendra quatre boosters Fusion Strike, un pack Evolution de 23 cartes contenant des cartes-clés des sets actuels et précédents, et une fiche de conseils pour la construction de deck.

Image : La société Pokémon

Avez-vous suivi votre collection de cartes Pokémon ? Vous attendez avec impatience ce nouvel ensemble ? Dites-nous ci-dessous.