Le jeu de cartes à collectionner Pokemon Live a été retardé jusqu’en 2022

Le déploiement initial de Pokemon TCG Live a été légèrement retardé, The Pokemon Company annonçant que le lancement progressif du mobile et la bêta ouverte mondiale pour ordinateur de bureau ont été poussés en 2022.

« Pour offrir aux entraîneurs une expérience plus raffinée, le lancement progressif de Pokemon TCG Live au Canada et la version bêta ouverte mondiale pour ordinateur de bureau ont été déplacés vers 2022 », a annoncé le développeur sur Twitter. « Nous aurons bientôt plus à partager sur le calendrier de cette période de test et du lancement complet de Pokemon TCG Live. » https://www.youtube.com/watch?v=7ooBE5AQODY Si vous avez récemment reçu des cartes IRL (qui, comme Alex l’a récemment appris, sont assez difficiles à obtenir en ce moment), vous avez peut-être remarqué qu’il y en a la marque TCG Live sur eux ; ne vous inquiétez pas. Ceux-ci seront toujours viables pour une utilisation sur l’ancienne application, pour l’instant. « De plus, certains d’entre vous ont peut-être récemment reçu des cartes de code avec la marque Pokemon TCG Live dans le cadre de certains produits Pokemon TCG », explique le développeur. « Bien que Pokemon TCG Live ne soit pas disponible pour le moment, sachez que ces cartes sont toujours échangeables dans Pokemon TCG Online. » TCG Live vous permettra de jouer en ligne sur PC, Mac, Android et iOS – de la même manière que son prédécesseur – et il utilisera les mêmes codes numériques pour les achats du monde réel vers l’application.

Le jeu était censé atterrir à un moment donné en 2021, avec une prise en charge complète du jeu croisé au lancement, mais ce retard repoussera tout en 2022.

Il n’y a pas de date précise à laquelle nous pouvons nous attendre à la bêta ouverte ou au déploiement complet du jeu, vous devrez donc continuer à utiliser Pokemon TCG Online pendant un certain temps. Ne vous inquiétez pas pour racheter vos collections, cependant ; tout ce que vous avez dans l’ancienne application migrera vers la nouvelle application une fois qu’elle sera lancée.