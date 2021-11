Le jeu de cartes à collectionner Pokémon Live a été retardé jusqu’en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

En septembre, The Pokémon Company a révélé le Jeu de cartes à collectionner Pokémon en direct – une nouvelle application, qui devait être lancée le plus tôt possible.

Malheureusement, il semble que les plans aient légèrement changé, comme beaucoup d’autres lancements de jeux au cours de la semaine dernière, TPC a pris la décision difficile de retarder le jeu jusqu’en 2022, afin d’offrir une expérience plus raffinée. Cela s’appliquera au lancement en douceur pour les appareils mobiles ainsi qu’à la bêta ouverte pour PC.

« Pour offrir aux dresseurs une expérience plus raffinée, le lancement progressif de Pokémon TCG Live au Canada et la version bêta ouverte mondiale pour ordinateur de bureau ont été reportés à 2022. Nous aurons bientôt plus à partager sur le calendrier de cette période de test et de la lancement complet de Pokémon TCG Live.

« De plus, certains d’entre vous ont peut-être récemment reçu des cartes à code avec la marque Pokémon TCG Live dans le cadre de certains produits Pokémon TCG. Bien que Pokémon TCG Live ne soit pas disponible pour le moment, sachez que ces cartes sont toujours échangeables dans Pokémon TCG Online. «

Lorsque le nouveau jeu sera mis en ligne, les joueurs TGC Online existants pourront transférer leurs données lors de leur première connexion à la nouvelle application. Cela inclut le transfert de la majorité des cartes, mais pas nécessairement de toutes – les packs non ouverts seront également convertis en cristaux (monnaie du jeu). Les cartes à code ont été confirmées comme compatibles avec TCG Live, bien que certains de ces codes puissent déverrouiller « différents éléments » dans la nouvelle application.

Et comme indiqué précédemment, l’ancienne application sera supprimée et les serveurs seront fermés « peu de temps avant le lancement » du nouveau jeu.

Lorsque nous entendrons plus de détails sur une nouvelle date de sortie, nous ne manquerons pas de vous en informer.