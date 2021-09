Le jeu de cartes Pokemon arrive sur mobile et PC, gratuitement

Image : La société Pokémon

C’est en train de se produire : The Pokémon Company offre enfin au monde un moyen simple de jouer au jeu de cartes à collectionner Pokémon numériquement, en ligne et sur votre smartphone. Annoncée aujourd’hui, la nouvelle application s’appelle Pokémon TCG Live et elle ne pouvait pas arriver à un meilleur moment avec le jeu de cartes Pokémon qui explose à nouveau en popularité.

Maintenant, je sais ce que vous pensez : « N’y avait-il pas déjà une application Pokémon TCG ? » Et oui, il y a. Elle s’appelle l’application Pokémon TCG Online et elle vous permet de collecter des cartes et de combattre des gens en ligne, mais c’est vieux, un gâchis et n’était pris en charge que sur les navigateurs Web et les tablettes. Pokémon TCG Live est maintenant sur le point de le remplacer, apportant une version numérique du jeu de cartes aux smartphones dans un «format numérique mis à jour».

En plus de la construction de deck et des batailles en ligne, TCG Live inclura également des avatars personnalisables, des quêtes quotidiennes et d’autres éléments de service en direct gratuits comme des passes de bataille. Plus important encore, à l’instar de l’application originale TCG Online, les joueurs pourront toujours télécharger les cartes qu’ils obtiennent des boosters réels vers leur collection numérique. La société Pokémon ne mentionne pas spécifiquement les microtransactions dans l’annonce d’aujourd’hui, nous devrons donc attendre pour voir exactement comment l’économie du jeu secoue, mais pour l’instant, il semble que vous puissiez gagner de nouvelles cartes et accessoires d’avatar sans dépenser d’argent. .

La nouvelle d’aujourd’hui survient alors que le jeu de cartes à collectionner célèbre son 25e anniversaire et est à certains égards plus populaire que jamais. Alors que les Championnats du monde Pokémon 2021 ont été annulés en raison de la pandémie en cours, ces dernières années ont vu de nouvelles personnes affluer sur les lieux alors que les prix des cartes les plus rares montent en flèche et que les packs de nouveaux ensembles s’envolent des étagères des magasins.

L’une des bonnes choses à propos d’une application, bien sûr, est que les gens peuvent profiter du jeu de cartes sans jamais avoir à s’impliquer dans la frénésie désordonnée autour de l’achat de packs de cartes physiques et de la spéculation. TCG Online servait un objectif similaire, mais était souvent un dernier recours pour beaucoup compte tenu de son interface maladroite et du manque de disponibilité sur mobile. Je l’ai essayé plusieurs fois. Je voulais que ce soit génial. Ce n’était pas. Espérons que TCG Live le fasse correctement.

TCG Online prendra fin juste avant le lancement officiel de TCG Live. La nouvelle application est prévue pour un lancement en douceur au Canada et une version bêta mondiale plus tard cette année, mais n’a pas encore de date de sortie finale. Les joueurs du premier auront la possibilité de transférer la plupart de leurs affaires vers le second lors de sa sortie, selon une FAQ complète sur le site Web de The Pokémon Company.

Espérons que pendant l’intervalle, il trouve un moyen d’obtenir TCG Live sur la Nintendo Switch. Parce que, je veux dire, viens un maintenant.