Le Switch est un système idéal pour un peu d’exercice de l’esprit, avec le propre de Nintendo Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (qui n’a étrangement jamais atteint l’Amérique du Nord) et le prochain Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau, ainsi que de plus petits efforts de téléchargement uniquement axés sur des types de casse-tête particuliers. Un autre arrive bientôt pour ceux qui aiment les mots déroutants.

C’est Mot en avant, venant sur Switch via Thalamus Digital ayant été initialement créé pour mobile et PC/Mac par Rocketship Park. Il a accumulé des millions de joueurs via des plateformes comme Itch.io, Android et iOS, et ressemble à une interprétation intéressante du genre – une partie de son texte de présentation officiel est ci-dessous.

Pouvez-vous utiliser toutes les lettres de la grille 5×5 pour faire disparaître les mots et vider le tableau ? Word Forward ne consiste pas à épeler les mots les plus longs ou les plus intelligents – il s’agit d’utiliser une stratégie semblable à celle des échecs pour effacer chaque tuile et déclarer la victoire dans 500 puzzles. Cela demande de l’intelligence et de la ruse – Word Forward est un casse-tête qui vous fera vraiment réfléchir !

JOUEZ au jeu de puzzle de mots n°1 apprécié par plus de 6 millions de personnes dans le monde. TRAITS:

– ÉPELLER les mots en traçant une ligne entre les tuiles dans n’importe quelle direction, y compris en diagonale

– ÉCHANGEZ deux lettres quelconques sur la grille en utilisant un JETON ÉCHANGER, gagné pendant le jeu

– JUMBLE les tuiles sur la grille pour remplacer toutes les lettres par de nouvelles quand tout le reste échoue

– CHANGEZ la lettre sur une tuile en n’importe quelle autre lettre que vous choisissez en utilisant le MODIFICATEUR SWAP

– ÉLIMINEZ les tuiles tenaces avec des BOMBES pour vous sortir d’une situation difficile

Il sortira le 3 décembre en Amérique du Nord et en Europe – son prix par défaut sera de 4,99 USD mais il est à 50 % de réduction sur les précommandes.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes tenté de saisir celui-ci.