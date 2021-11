Le jeu de combat sauvage de WB oppose Arya Stark à Batman, Shaggy

Capture d’écran : WB Games / Kotaku

Le mois dernier, des fuites d’images montrant un jeu de combat de plate-forme mettant en vedette des propriétés fictives appartenant à Warner Bros., dont Batman et Steven Universe, ont fait le tour. Aujourd’hui, WB Games a confirmé le jeu, intitulé MultiVersus, dans une bande-annonce. Et tu sais quoi? Contrairement au nom, ça n’a pas l’air si mal ! Voir par vous-même:

MultiVersus, qui sera un jeu gratuit, est un combattant de plate-forme coopératif à quatre joueurs, à la Super Smash Bros. D’après la bande-annonce, la liste initiale semble inclure, entre autres :

Jake le chien et Finn l’humain (AdventureTime)Harley Quinn, Wonder Woman, Batman et Superman (DC Comics)Tom et Jerry (Tom et Jerry)Arya Stark (Game of Thrones)Shaggy (Scooby-Doo)

Ces rapports précédemment divulgués suggéraient que Gandalf, du Seigneur des Anneaux, apparaîtrait également. Et qui sait quels autres personnages du coffre-fort IP de Warner Bros. pourraient apparaître ? Dans la bande-annonce, dont tous les cadres ont sans aucun doute été passés au peigne fin par des responsables marketing cherchant à canaliser le moulin à rumeurs dans un réseau social qui renforce la reconnaissance de la marque, deux des blocs de sélection de personnages sont couverts par des points d’interrogation.

Un jeu comme celui-ci aurait pu facilement être une vache à lait téléphonée (et pourrait très bien l’être), mais à ce stade, les combats semblent étonnamment cinétiques. Et les capacités coopératives, comme celle dans laquelle Bugs Bunny creuse un tunnel à travers la scène qu’un coéquipier peut ensuite utiliser, semblent pouvoir introduire une ride intéressante dans la formule éprouvée du combattant de plate-forme.

Étant donné que MultiVersus est un jeu gratuit, il y a (pas de surprise ici) des défis quotidiens. La bande-annonce montre des défis qui accordent 100xp pour accomplir des tâches telles que l’atterrissage de cinq sonneries. L’annonce d’aujourd’hui n’a fourni aucune clarification sur les types de récompenses que vous recevriez, si les offres hypothétiques offriraient des avantages de jeu tangibles ou seraient simplement cosmétiques. Cependant, le directeur du jeu Tony Huynh a noté que le jeu recevrait « de nouveaux personnages, modes, skins et événements » au fil du temps.

Plus tôt cette année, l’éditeur GameMill Entertainment a publié un jeu de combat de plate-forme similaire, Nickelodeon All-Star Brawl, basé sur des personnages célèbres de Nickelodeon, notamment SpongeBob SquarePants, Catdog et Nigel Thornberry. Ian Walker de Kotaku a eu un coup de pied dans le jeu, le décrivant comme « un mod Super Smash Bros. Melee sur le thème de Nickelodeon ». Nickelodeon All-Star Brawl n’est pas gratuit.

MultiVersus devrait sortir l’année prochaine sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il comportera un jeu croisé au lancement.

