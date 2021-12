Le jeu de course à gagner Nitro League obtient un financement de 5 millions de dollars

Dubaï, Émirats Arabes Unis, le 8 décembre 2021,

Nitro League a le plaisir d’annoncer qu’elle a levé 5 millions de dollars auprès de divers investisseurs de premier plan. Le jeu de course mobile décentralisé pour gagner de l’argent attire énormément d’attention et se fraie un chemin jusque dans le métavers.

Le projet a attiré beaucoup d’attention de la part des investisseurs, aboutissant à un investissement de 5 millions de dollars. Les principaux participants au cycle de financement sont YGG Asie du Sud-Est, Morningstar Ventures, Axia8 Ventures Yolo.io, Skyman Ventures, YGG Global, Double Peak, LD Capital, ExtraWatts, Calisto Capital, Infinity Ventures Crypto, NGC Ventures et Woodstock.

Le financement a été dirigé par SL2 Capital. Nitro League est le premier de nombreux titres publiés par Hotwire Studios, qui est à la pointe de l’innovation dans la première infrastructure de jeu mobile et facile à utiliser pour les guildes. Hotwire a récemment levé avec succès 10 millions d’USD auprès de fonds de premier plan de premier plan.

Nitro League est conçu par les meilleurs de sa catégorie pour offrir une expérience de jeu puissante avec une solide tokenomique et une prise en charge NFT aux masses. L’expérience de jeu de nouvelle génération est là et s’étend sur une économie à plusieurs jetons. De plus, tous les pilotes, voitures et autres objets du jeu peuvent être détenus, vendus et échangés par les joueurs pour créer des opportunités génératrices de revenus.

Le métavers de la Nitro League accueille tous les joueurs qui osent s’attacher pour se diriger vers cet avenir. Les joueurs peuvent courir contre d’autres, accomplir des missions et progresser pour créer un clan. Cependant, en tant que chef de clan, vous aurez besoin de crédit de rue, ce qui permet d’élargir la flotte de voitures. L’ajout de membres au clan profitera à la DriveTribe dans la Nitro Arena.

PDG de la Nitro League, Zaynab Tucker ajoute :

« Nous visons à bouleverser le jeu mobile avec les dernières technologies du marché. Il ne s’agit pas toujours d’inventer une nouvelle idée, mais simplement de se débarrasser des anciennes. Je pense que nous pouvons tirer parti des NFT de manière amusante et lucrative. Vous obtenez l’excitation de la course tout en créant votre propre communauté de niche. C’est le meilleur des deux mondes.

Nitro League est très prometteur en tant que jeu de course à gagner grâce à son expérience de jeu hautement immersive. De plus, les développeurs se tournent vers l’avenir, car le jeu se déroule en l’an 3050. Les clans ont conquis le monde et les pays n’existent plus. Les différends sont réglés par des courses dans la Nitro Arena, plutôt que par des guerres. Chaque gain récompense le statut, le pouvoir, l’honneur et la richesse, et peut fournir REP, XP, et plus encore.

L’équipe derrière la ligue Nitro a de l’expérience dans le développement de jeux blockchain AAA. De plus, l’économie multi-tokens est construite par les conseillers Delphi et le co-fondateur de Holochain designs. Enfin, YGG est responsable du conseil sur le modèle de bourse, qui jouera un rôle crucial dans l’avenir du jeu.

Un aspect passionnant de la Nitro League est la façon dont les joueurs peuvent utiliser leurs NFT existants dans la Nitro League Arena. Par exemple, un détenteur de CryptoPunk peut tirer parti de ce jeton non fongible, créant une personnalisation sans précédent dans l’industrie des courses pour gagner.

À propos de la Ligue Nitro

Nitro League est un jeu de course Play to Earn Mobile, où les joueurs peuvent gagner, courir et échanger des NFT rares (jeton non fongible) et faire partie de la Nitro League. Nitro League est dirigée par une équipe incroyable avec une expérience dans le jeu et la conception de jeux avec plus de 500 millions de téléchargements.

