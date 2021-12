Le jeu de fans non officiel Mother 4 a déjà l’air vraiment bien

Oui, c’est bien Mère.Gif : Mère 4 / Kotaku

Non satisfait de simplement s’inspirer de Mother (connu sous le nom d’EarthBound en dehors du Japon), un nouveau groupe de développeurs s’essaie à la création d’une entrée numérotée non officielle dans la franchise culte de jeux de rôle classiques de Nintendo.

Mother 4 est « une suite créée par des fans de la célèbre série Mother, suite à un groupe d’adolescents et à leur voyage en voiture à travers une Amérique teintée de rose ». Il présente des mécanismes de franchise omniprésents tels que des compteurs HP roulants et les combos basés sur le rythme introduits dans Mother 3 en 2006. Et pour quelque chose qui s’inspire si fortement d’un travail officiel, il a déjà l’air vraiment bien, itérant sur le style distinctif de la franchise sans copier directement ce qui est venu avant.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’un groupe essaie de faire sa propre suite Mother. Un précédent projet Mother 4 a été annoncé pour la première fois en 2010, attirant une tonne d’attention positive avant d’abandonner le lien non officiel avec la série Mother en 2017 pour éviter un éventuel procès de Nintendo et changer officiellement son nom en Oddity trois ans plus tard. À notre connaissance, Oddity est toujours en développement malgré le silence radio de ses créateurs depuis Noël dernier.

Alors pourquoi aller avec Mother 4 plutôt que de créer leur propre truc à la manière d’autres jeux inspirés de EarthBound comme Oddity, Undertale, Knuckle Sandwich et la série Lisa ?

« L’équipe de développement est tous des fans de Mother dans l’âme, les jeux signifient vraiment beaucoup pour nous, alors nous avons pensé que ce serait amusant de faire une quatrième entrée » et si « », lit-on dans la FAQ du site Web de Mother 4. « Considérez-le comme une œuvre élaborée de fan art. »

Les développeurs ne s’engageront pas sur une date de sortie, mais Mother 4 devrait être disponible sur PC (systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux) lorsqu’il sera prêt, à condition que le jeu évite suffisamment longtemps l’œil vigilant de Nintendo.