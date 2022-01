Le jeu de football à gagner MonkeyBall lance le trading $MBS et annonce la prochaine baisse de NFT

Tel Aviv, Israël, 4 janvier 2022,

L’entreprise de jeu pour gagner MonkeyBall a clôturé un processus de plusieurs mois en lançant son jeton $MBS. L’équipe se concentrera sur les prochains Monkey NFT Drops pour célébrer cette étape cruciale, en attirant davantage l’attention sur le projet et sur les objectifs de l’équipe.

MonkeyBall est heureux d’annoncer le lancement de son token $MBS, qui peut être échangé sur plusieurs bourses et plateformes de trading. Le jeton servira à plusieurs fins dans le métaverse MonkeyBall plus large, notamment l’accès à la boutique du jeu, l’achat de capsules d’élevage pour créer de nouveaux singes MonkeyBall, et bien plus encore.

Le prochain Monkey NFT Drop marque une autre étape importante pour le projet. L’accès à un NFT vous permet de jouer au prochain jeu MonkeyBall et offre des avantages intrigants aux fonctionnalités qui se lancent avant la mise en ligne du jeu. L’accès anticipé comprend l’exposition à :

Pioneers Gear-Up Camp : un moyen de collecter gratuitement des consommables et des fournitures de jeu. Boutique en jeu : achat de divers articles consommables à prix réduits et de capsules d’élevage pour former les joueurs de singe. Saison de reproduction : la possibilité d’acheter de nouvelles captures de reproduction pour créer de nouvelles générations de singes MonkeyBall. Les singes de race peuvent être utilisés comme joueurs ou vendus à d’autres joueurs. Mode de jeu PvE : jouer à des jeux contre l’environnement pour mieux comprendre les mécanismes du jeu et comment faire évoluer les personnages.

Le prochain drop NFT pour MonkeyBall mettra en vedette Gen-0 Monkeys. L’élevage de ces créatures se traduira par des singes Gen-1, et ainsi de suite. L’objectif ultime est d’assurer un nombre suffisant d’équipes et de ligues pour faciliter le matchmaking. Les singes auront diverses apparences, compétences de jeu de base, avantages, niveau de rareté et compétences de jeu.

L’intérêt pour les entreprises MonkeyBall a fortement augmenté au cours des derniers mois. Les fondateurs de Draftkings, ainsi que Solana Capital, Republic, NFX, iAngels et Longhash, ont soutenu le projet à travers un tour de 3 millions de dollars en octobre 2021. De plus, l’équipe a levé un montant non divulgué de financement d’Alameda Research, YGG et d’autres investisseurs dans Décembre 2021. Les deux tours complètent l’offre DEX (IDO) initiale de MonkeyBall sur Starlaunch en novembre.

MonkeyBall est développé sur la blockchain Solana avec le moteur de jeu Unity en tant que jeu de football à gagner. Les développeurs visent à fournir une valeur de production élevée et des jeux AAA accessibles à tous. Les joueurs géreront une équipe de quatre singes jouant des matchs contre d’autres utilisateurs. De plus, les joueurs gagneront des jetons $MSB pour chaque match gagné, ce qui leur permettra d’acheter des stades et d’assister aux matchs des autres joueurs. L’exploration de ces deux dernières options donne droit aux utilisateurs à des récompenses supplémentaires.

MonkeyBall est le jeu d’esport de nouvelle génération sur le métaverse qui permet aux joueurs de créer, jouer, rivaliser et gagner.

MonkeyBall combine des jeux multijoueurs à haute valeur de production avec la blockchain Solana, les NFT et la finance décentralisée pour offrir un jeu de football passionnant au tour par tour, facile à apprendre mais difficile à maîtriser.

