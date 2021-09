Le jeu de football de Konami vend des stars que vous ne pouvez pas utiliser pendant des mois

Capture d’écran : Konami

Au cours de l’été, Konami a annoncé l’élimination de la marque Pro Evolution Soccer (connue sous le nom de Winning Eleven au Japon) en transformant la franchise populaire en eFootball gratuit.

La société a récemment dévoilé comment elle prévoyait de monétiser la nouvelle série exclusivement numérique et, obtenez-le, elle comprend des coffres à butin qui ne peuvent même pas être ouverts avant la mi-novembre. C’est plus d’un mois après le lancement du jeu le 30 septembre.

Le « Pack de joueur Premium eFootball 2022 » est actuellement disponible sur les vitrines respectives de PlayStation et Xbox pour 39,99 $. Il est livré avec le jeu de base, un tas de devises dans le jeu et six offres de chance (huit si vous pré-commandez).

Selon la description du pack, Chance Deals permet aux joueurs de signer au hasard un athlète d’un groupe d'”ambassadeurs de premier plan et de joueurs de clubs partenaires” comme Lionel Messi et Neymar.

Au lancement, eFootball ne proposera que des matchs locaux et des matchs intergénérationnels, c’est-à-dire PlayStation 4 contre PlayStation 5 et Xbox One contre Xbox Series X/S uniquement, mettant en vedette une poignée de clubs de football (Barcelone, Manchester United, Juventus, etc. .).

G/O Media peut toucher une commission

Ce n’est qu’à l’automne que le jeu reçoit un jeu en ligne complet entre toutes les consoles et la possibilité de créer votre propre équipe, c’est là que ces signatures Chance Deal entrent en jeu. Pensez-y un peu comme un jeu de gacha, sauf que vous roulez pour des athlètes réels plutôt que pour d’anciens dragons qui peuvent en quelque sorte se transformer en petites filles.

Un point positif est que Chance Deals ne vous donnera pas un joueur que vous avez déjà débloqué, donc avec 16 stars du football au total disponibles au lancement, cela ne devrait prendre que 80 $ pour acquérir l’ensemble de la programmation initiale. Quelle affaire.

Konami promet que ces efforts de monétisation seront « rééquilibrés pour garantir que tous les joueurs puissent atteindre le même potentiel, quelle que soit la façon dont ils acquièrent des objets dans le jeu », mais nous devrons attendre et voir comment cette théorie se déroulera dans la pratique. .

Dans tous les cas, eFootball se sent orienté vers les joueurs de nickel et de gradation plutôt que de leur offrir l’expérience de football plus complète offerte par son prédécesseur. Juste un autre signe que tout ce que nous aimons est destiné à être finalement découpé et revendu au coup par coup.

(h/t Eurogamer)