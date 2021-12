Le jeu de lancement PS5 Godfall fait de grands efforts pour attirer les joueurs

Cela n’a-t-il pas l’air amusant ?Image : Counterplay Games

Le jeu de rôle d’action incroyablement brillant Godfall est toujours à la recherche de joueurs un an après ses débuts en tant que jeu de lancement sur PlayStation 5. Quand il n’a pas fait grand bruit sur PS5 et PC, il a ajouté une version PS4. Maintenant, les développeurs ont supprimé l’histoire et la campagne pour créer l’édition Challenger, une version spéciale du jeu, qui sera gratuite pour une durée limitée pour les utilisateurs de PlayStation Plus et Epic Store plus tard ce mois-ci. Que doit faire d’autre un développeur pour que les gens jouent à Godfall ?

Ce n’est pas que Godfall est un mauvais jeu. J’ai joué une dizaine d’heures au lancement du jeu l’année dernière. Le combat d’action RPG est solide et satisfaisant. Les graphismes sont un peu chargés, ne reculant jamais devant les textures métalliques brillantes et les pluies de particules explosives, mais dans l’ensemble, c’est une aventure hack-and-slash décente mais banale. En termes de critiques notées, le jeu atterrit carrément dans la colonne moyenne, avec une moyenne de 61 sur Metacritic pour la version PS5 et 59 sur PC. Il n’y a pas de score Metacritic pour la version PS4 d’août, car aucun point de vente ne s’est suffisamment soucié de l’examiner.

Malgré l’accueil mitigé, le développeur Counterplay Games continue. Au cours de l’année écoulée, il a publié deux mises à jour majeures : la mise à jour Primal de février et la mise à jour Lightbringer en août. Le mois d’août a également vu le lancement de la première extension majeure du jeu, Fire & Darkness, qui a ajouté le royaume du feu élémentaire aux royaumes de l’eau, de l’air et de la terre existants.

Counterplay a envoyé cette lettre aux joueurs à l’occasion du premier anniversaire de Godfall. Image : Jeux de contre-jeu

Vient maintenant la prochaine étape. Godfall: Challenger Edition est une version réduite du jeu pour PlayStation et PC. Bien qu’au prix de 15 $, il sera disponible gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus du 7 décembre au 31 janvier et sur l’Epic Game Store du 9 au 16 décembre. Pour cette édition spéciale, les développeurs ont supprimé la campagne de l’histoire, ne laissant que les étapes finales. Du jeu. Comme détaillé dans un article sur le blog PlayStation, les joueurs peuvent instantanément passer au niveau maximum de 50, accédant à une tonne de points de compétence et d’armes. De là, ils peuvent se lancer dans n’importe quelle activité finale de Godfall.

Si un joueur gratuit aime ce qu’il vit dans la phase finale de Godfall, il peut acheter l’édition Deluxe du jeu pour découvrir les modes histoire et campagne. Et sinon, au moins les joueurs qui existent depuis le lancement auront de nouveaux amis avec qui jouer dans le contenu final.

C’est un peu triste de regarder un petit jeu solide comme Godfall s’accrocher désespérément à la vie. Espérons que l’afflux de nouveaux joueurs avec la version PlayStation Plus lui donnera une seconde chance de succès. Et sinon, au moins, il a toujours plus de succès que le malheureux Battleborn de l’éditeur Gearbox.