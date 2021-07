Le jeu de nouvelle génération arrive bientôt

Une nouvelle génération de jeux est là. Alors que Sony lance des itérations de ses consoles de jeu toutes les quelques années, il ne publie de véritables mises à niveau de nouvelle génération que tous les sept ou huit ans. Pour Sony et Microsoft, l’année dernière était cette année-là. Avec le lancement par Microsoft des Xbox Series S et Series X angulaires, Sony a adopté une approche légèrement plus unique avec la PS5.

Malgré le fait que la PS5 soit sortie depuis un certain temps maintenant, elle est encore relativement indisponible. C’est grâce à une combinaison de la pénurie mondiale de puces, des scalpers achetant des actions, etc. Mais le moment venu, faut-il acheter une PS5 ?

Facile. Oui. Non pas parce qu’il apportera une refonte visuelle complète pour l’instant, mais parce qu’il se sent mieux que n’importe quelle PlayStation avant lui, et prendra en charge toutes les fonctionnalités haut de gamme de fantaisie sur votre prochain téléviseur. Et, en fin de compte, cela ressemblera probablement davantage à un saut de génération.

Conception et ports Sony PS5

Les consoles Xbox Series S et X adoptent une approche classique qui permet aux consoles de se fondre dans leurs environnements, au moins quelque peu. Sony a adopté l’approche exactement opposée avec la PS5. La console est énorme, de forme étrange et franchement absurde.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Absurdité n’est pas forcément synonyme de laid. Les lignes courbes et la couleur blanche en font une console relativement accrocheuse qui, à mon avis, a l’air plutôt cool. On dirait que cela vient d’un avenir où la technologie est plus unique, et dans un monde de conformité technologique, je suis tout à fait d’accord.

Malgré le fait que la console ait l’air cool, elle ne s’intégrera pas nécessairement très bien dans votre configuration. À 15,4 pouces de hauteur, 10,2 pouces de profondeur et 4,1 pouces de hauteur, c’est énorme. J’ai un centre de divertissement relativement grand et j’ai pu l’intégrer. Mais je pouvais facilement voir les gens devoir mettre en place une table dédiée pour l’appareil. C’est particulièrement vrai pour ceux qui veulent le mettre en place verticalement. Malgré certaines des photos que vous verrez dans cette revue, la plupart du temps, j’installe l’appareil horizontalement.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Sur le devant de la console se trouve un port USB-A, un port USB-C, un bouton d’alimentation et un bouton d’éjection. Si vous obtenez l’édition numérique, c’est tout. Si vous obtenez le modèle standard, l’avant est également l’endroit où vous trouverez la fente pour disque. À l’arrière se trouvent le reste des ports, y compris deux autres ports USB-A et un port Ethernet. Honnêtement, il y a plus qu’assez de ports ici pour la plupart.

Manette Sony PS5 DualSense

Peut-être encore plus important que la conception de la console elle-même est la conception du nouveau contrôleur DualSense. C’est une refonte assez importante, surtout lorsque vous regardez l’histoire de la conception des contrôleurs PlayStation. C’est plus volumineux, un peu comme un contrôleur Xbox, mais il conserve tous les boutons et commandes auxquels vous êtes habitué, à l’exception du bouton Accueil, qui est maintenant un logo PlayStation au lieu d’un cercle.

Les changements apportés à l’expérience du contrôleur ne sont cependant pas seulement visuels. En fait, les changements les plus importants sont sous le capot. Le nouveau contrôleur DualSense propose désormais des déclencheurs adaptatifs avec une résistance physique variable qui peut changer en fonction de ce que vous faites dans un jeu. Cela signifie que les développeurs peuvent faire en sorte que l’utilisation de la gâchette ressemble davantage à la détente d’un pistolet ou à l’utilisation d’une toile dans Spider-Man: Miles Morales. C’est vraiment cool.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les améliorations apportées par Sony à l’haptique sont tout aussi intéressantes. Cela ressemble à un petit changement, mais l’haptique du contrôleur DualSense est beaucoup plus précise qu’auparavant, et donc capable de vous faire sentir beaucoup plus comme si vous étiez dans le jeu. Une vitrine parfaite pour cela est la salle de jeu d’Astro, dans laquelle les différents côtés du contrôleur vibrent subtilement lorsque vous faites des pas. Il peut aller d’extrêmement léger à super lourd. Cela fait vraiment une énorme différence. Le seul reproche que je ferais, c’est que l’haptique peut parfois devenir un peu bruyante. Vous ne le remarquerez pas lorsque vous jouez à un volume décent.

Aussi cool que soient les améliorations apportées au contrôleur, elles nécessiteront que les développeurs en profitent réellement. À ce stade, il n’est pas clair s’ils le feront. Bien sûr, certains jeux présentent les nouvelles capacités, comme Astro’s Playroom. Nous devrons attendre et voir si les développeurs intègrent toujours les nouvelles fonctionnalités dans leurs jeux dans, disons, deux ans. J’espère qu’ils le feront.

Logiciel Sony PS5

L’expérience logicielle sur la PlayStation 5 est fluide et intuitive, mais si vous êtes habitué au logiciel de la PlayStation 4, il vous faudra un certain temps pour vous y habituer.

De manière générale, il a l’air moderne et est conçu de manière à faciliter la navigation. Vos jeux s’affichent dans l’ordre en fonction du moment où vous les avez joués et vous pouvez facilement accéder à votre bibliothèque complète vers la fin de cette liste. Sélectionnez un jeu et vous pouvez voir toutes sortes d’informations à son sujet, de votre progression aux trophées que vous avez collectés, en passant par les dernières nouvelles à ce sujet. En fait, j’utilise rarement ces choses – j’appuie simplement sur “Play” et continue mon voyage. Mais c’est quand même bien qu’ils soient là, et d’autres peuvent les utiliser davantage.







Le plus gros changement par rapport à l’interface de la PlayStation 4 est peut-être ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le bouton « Accueil ». Si vous jouez à un jeu et appuyez sur « Accueil », un menu apparaît en bas de l’écran. Cela vous permet d’effectuer une série de tâches rapides et d’éteindre votre système, sans jamais voir l’écran d’accueil. Ici, vous pouvez vérifier les niveaux de batterie, modifier les paramètres audio, etc. Si vous souhaitez réellement rentrer chez vous, vous pouvez également appuyer sur un bouton pour revenir à l’interface principale. C’est une bonne idée, surtout pour ceux qui ont tendance à s’en tenir à un jeu à la fois et à y jouer pendant des semaines. C’est moi. Je passais souvent des semaines sans voir du tout l’interface principale.

La seule chose qui n’est pas simple est le menu Paramètres. Cela ne veut pas dire qu’il est mal conçu, mais il y a beaucoup de choses à assimiler. Il y a aussi de nouveaux paramètres à passer en revue. Notamment, vous pouvez désormais définir des niveaux de difficulté par défaut pour les jeux et choisir si les jeux sont en mode « Performance » ou « Résolution » par défaut (nous verrons la différence plus tard). Vous pouvez même sélectionner le positionnement de la caméra pour les tireurs à la première personne. C’est une fonctionnalité très pratique, en particulier pour ceux qui doivent régulièrement modifier ces paramètres.

Performances de la PS5 de Sony

Les performances de la PS5 sont peut-être l’une des premières choses sur lesquelles vous vous posez des questions, mais en fin de compte, ce n’est pas nécessairement ce qui fait la plus grande différence pour l’instant. Cela joue un rôle dans l’expérience, mais les performances de nouvelle génération peuvent avoir plus d’importance dans un an ou deux plutôt que maintenant.

Cependant, les performances offertes par la PS5 présentent de gros avantages. Désormais, la console peut produire des jeux à 120 images par seconde, avec HDR activé et des taux de rafraîchissement variables. Bien sûr, votre téléviseur doit prendre en charge ces choses. Compte tenu du fait que vous garderez probablement votre console pendant un certain temps, vous pourriez bien éventuellement avoir un téléviseur qui le fait.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La PS5 prend également en charge des fonctionnalités telles que le lancer de rayons. Cela donne un aspect plus réaliste dans l’ensemble, en particulier dans les reflets. Certains jeux vous obligent à choisir entre le lancer de rayons et une fréquence d’images plus élevée. Cependant, nous devrons voir si cela devient une norme pour les jeux PS5, ou si vous obtiendrez normalement les deux. Miles Morales, par exemple, vous a initialement fait choisir, mais a ensuite activé un nouveau mode offrant le lancer de rayons et une fréquence d’images plus élevée.

L’une des plus grandes améliorations immédiates se présente sous la forme de temps de chargement beaucoup plus courts. Je n’avais pas de PS4 sous la main pour comparer les deux, mais la PS5 semblait certainement beaucoup plus rapide.

Généralement, la PS5 propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui devraient rendre le jeu plus immersif. Ils ne sont pas toujours très révolutionnaires, mais ils offrent une expérience plus raffinée et vous permettent de passer moins de temps à attendre et plus de temps à jouer.

Jeux Sony PS5

La PlayStation 5 approche maintenant de son premier anniversaire, et en tant que telle, il y a en fait pas mal de grands jeux à sa disposition. Bien sûr, sans parler de la bibliothèque massive qui était déjà disponible, compte tenu du fait que la console prend en charge presque tous les principaux titres PS4.

Source de l’image : Christian de Looper

Au lancement, des titres comme Spider-Man : Miles Morales ont déjà fait un sérieux cas pour la console. Depuis lors, nous avons vu des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls et Ratchet and Clank: Rift Apart. Nous nous dirigeons également vers d’autres sorties énormes. Peut-être que celui qui me passionne le plus est Horizon: Forbidden West, qui devrait sortir plus tard cette année. L’année prochaine, nous devrions avoir God of War: Ragnarok, entre autres.

Sûr de dire, si vous n’êtes pas déjà impressionné par le catalogue de la PS5, vous devriez l’être bientôt. La plupart des jeux arrivent également sur PS4, mais cela finira par changer.

Conclusion

La PS5 ressemble à un saut de génération, mais pour l’instant, elle semble plus itérative. Cela va changer. Les jeux s’amélioreront lentement et profiteront de plus en plus de la puissance de la console. Dans quelques années, comparer un jeu PS5 à un PS4 devrait révéler une énorme différence.

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tirer beaucoup de choses de la console pour le moment. Le nouveau contrôleur offre une bien meilleure expérience, les temps de chargement sont beaucoup plus courts, etc. La PS5 est meilleure que la PS4 à presque tous les égards. C’est juste que pour l’instant, ça va un peu mieux.

Mais si vous êtes attiré par les nouveaux jeux, de meilleures performances et un contrôleur génial, cela vaut la peine d’acheter. Vous n’avez plus qu’à en trouver un.

La compétition

La plus grande concurrence pour Sony vient peut-être de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Je ne suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup qui envisagent de changer de plate-forme, mais si vous débutez dans le jeu, vous pourriez décider entre les deux. Si c’est le cas, c’est certainement une décision difficile.

Si vous aimez le streaming de jeu, Xbox a actuellement des années-lumière d’avance. Je pense que Sony finira par rattraper son retard, mais Xbox Game Pass Ultimate vous permet de jouer à de nombreux jeux où vous le souhaitez, y compris votre Xbox.

Si, cependant, vous voulez avoir l’impression de jouer à des jeux de nouvelle génération, l’importance du contrôleur DualSense ne peut pas être sous-estimée – et c’est pourquoi je pense que la PS5 est la meilleure option.

Dois-je acheter une PS5 ?

Oui. La PS5 ne changera peut-être pas complètement le jeu, mais c’est toujours un pas en avant significatif dans presque tous les sens.