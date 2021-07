Le jeu de plate-forme de combat à l’épée Fallen Knight retardé sur le commutateur

En avril, PQube et FairPlay Studios ont annoncé que Fallen Knight serait lancé sur Switch cet été. Il était initialement prévu d’arriver en juin, et le jeu est maintenant sorti sur PS4, Xbox One et Steam, mais la version Switch manque toujours à l’action.

Le jeu a certainement attiré l’attention de la communauté Nintendo Life lorsqu’il a été révélé pour la première fois, beaucoup d’entre vous louant ses visuels et le notant comme celui sur lequel vous garderez un œil. Bien qu’aucune nouvelle date de sortie n’ait été proposée pour la version Switch au-delà d’une fenêtre “à venir en 2021”, sa sortie sur d’autres consoles signifie au moins que nous avons de nouvelles images à regarder (consultez la nouvelle bande-annonce ci-dessus).

Fallen Knight est un conte futuriste qui vous permet d’incarner un descendant du grand Lancelot d’Arthurian Legend. Combattez une organisation terroriste meurtrière cherchant à révéler des secrets que vous avez juré de protéger. Affrontez des boss uniques alors que vous remplissez votre serment à la Table Ronde et combattez pour les forces du Bien.

Nous veillerons à garder un œil sur les nouvelles sur les dates de sortie et espérons vous fournir une critique le moment venu. D’ici là, faites-nous savoir si vous avez toujours hâte de découvrir Fallen Knight sur Switch avec un commentaire ci-dessous.

Merci à Greatsong pour le conseil !